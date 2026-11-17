Američka kantri pjevačica Doli Parton dobila je tri posthumne nominacije za Gremi nagrade, gotovo tri mjeseca nakon smrti u 80. godini, saopštila je Američka akademija diskografske umjetnosti i nauke.

Parton je nominovana dva puta u kategoriji za najbolji kantri duet ili grupno izvođenje, za saradnju sa grupom Zak Braun Band na pesmi "Butterfly", kao i za pjesmu "Light of a Clear Blue Morning", koju izvodi sa Lejni Vilson, Majli Sajrus, Kvin Latifom i Robom Mekentajerom, prenosi Entertejment vikli.

Treću nominaciju dobila je u kategoriji najboljeg audio-izdanja, naracije i pripovedanja, za autobiografsku knjigu "Star of the Show: My Life on Stage" iz 2025. godine.

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U istoj kategoriji posthumno je nominovan i glumac Tim Kari za svoje memoare "Vagabond".

Parton i Kari preminuli su 25. avgusta, u 80. godini.

Tokom karijere Doli Parton je osvojila deset Gremi nagrada, kao i priznanje za životno djelo 2011. godine.

Među njenim najpoznatijim nagrađenim pjesmama su "9 to 5" i "Jolene", koju je 2017. izvela sa grupom "Pentatoniks".

Njena nominacija za zajedničku pjesmu sa kumčetom Majli Sajrus posebno je značajna, s obzirom na njihovu blisku vezu.

Sajrus je u oktobru, tokom nastupa u Holivud Boulu, izjavila da su njih dve "večna veza" i da ništa ne može da ih razdvoji, prenosi Tanjug.