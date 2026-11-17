Dok je izvještavala sa terena dogodio se incident a gledaoci su sve mogli da vide u programu uživo.

Ona se javila iz Stare Pazove odakle je izvještavala a u toku emisije uživo automobil ju je udario prilikom isparkiravanja.

Vidno začuđena i zbunjena svim što se dešava, pokušavala je da se pomjeri sa mjesta odakle je izvještavala.

https://t.co/oIDs0rFYYE — big daddy roditelj🇸🇴 (@TOKYO_90210) November 17, 2026

Ovaj snimak ubrzo je završio na društvenim mrežama, a reporterka, koja je na "X" mreži upisana kao "Mokoš" se oglasila.

"Prije dosta godina, ista emisija, ista televizija, isti format izvještavanja, samo što umjesto da me udare kolima dok sam govorila vremensku prognozu, pas iza mene je povraćao u kadru", napisala je ona.

(Telegraf)