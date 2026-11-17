Pjevačica Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah, progovorila je o neprijatnosti koju je doživjela tokom jednog nastupa, a scena joj je ostala jasno urezana u sjećanju.

Senidah je nastupala na jednom festivalu u Sloveniji, kada je došlo do incidenta u publici zbog kog je moralo da reaguje i obezbjeđenje.

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- Jedan od najgorih nastupa ikada! To je bilo na jednom festivalu u Sloveniji, akustičan nastup. Tad još nisam imala bend, već sam nastupala sa dvojicom gitarista - rekla je Senidah i dodala:

- U početku je sve bilo okej dok u publiku u prvi red nije došla jedna starija djevojka koja je počela histerično da viče, vrišti i skače, valjda je željela da privuče pažnju. Onda je došlo obezbjeđenje i odvelo je, ali je ona bila uporna i ponovo se vratila i bila još glasnija! - dodala je Senida, pa istakla:

- Nije bila pri sebi, tako da nisam mogla da zamjerim, ali svakako nije bilo prijatno. Kad bi mi se to desilo sada skroz bih drugačije odreagovala - poručila je slovenačka pjevačica za "Express".