Kontroverzni makedonski pjevač, Boki 13 kazao je sinoć novinarima da ga je Jelena Karleuša otpratila i blokirala na svim društvenim mrežama, te nije u mogućnosti da joj pošalje ni poruku.

Na pitanje novinara šta se dogodilo i koji je razlog ovog Karleušinog poteza, on je kazao da ne zna te je u njegovom maniru rekao da je u pitanju ili dobar razlog ili teška droga.

"Stvarno sam šokiran, stvarno je grozno", rekao je Boki 13. Kasnije, on se oglasio na svom Instagramu i napisao "Prvo me blokirala Ceca, sada i Jeca. Fuj... Oksimoron. Pored toga što je izuzetno i odvratno ipak... Biće interesantno".

Boki 13 Instagram Instagram/printscreen

Razlog očiglednog prekida dugogodišnjeg prijateljstva Karleuše i Bokija 13 još uvijek nije poznat. Ono što je poznato jeste da je pjevač sinoć nakon koncerta Mire Škorić završio na afteru, odnosno nastupu Seke Aleksić, a sa kojima Jelena Karleuša nije u dobrim odnosima.

Da li je ovo bio namjeran potez ili možda uzrok kraha prijateljstva, za sada nije poznato.