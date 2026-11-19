Pjevač Boban Rajović pojavio se večeras na promociji albuma mlađeg kolege Danijela Alibabića, gd‌je je pred okupljenim novinarima govorio o brojnim temama, a prisjetio se i jedne neprijatne situacije iz prošlosti.

Govoreći o tome kada se posljednji put potukao, Rajović je otkrio da je prije tridesetak godina doživio ozbiljan sukob u Danskoj, iz kojeg je, kako kaže, jedva izvukao živu glavu.

Sukob sa trojicom Danaca

"Kada sam se potukao posljednji put? Sjećam se pretposljednje tuče, kada je bila bivša Jugoslavija. Bilo je Evropsko prvenstvo, kada su nas sankcionisali. Tada sam živio u Danskoj. Izbacili su nas iz kvalifikacija, a umjesto nas otišli su Danci. Tada sam sa drugarom bio ispred njihove skupštine, dok su oni slavili. Meni je bilo jako krivo, pa smo se posvađali sa Dancima. Njih trojica su bila i nastala je jedna ozbiljna tuča iz koje sam jedva izvukao živu glavu. To je bilo prije 30 godina", ispričao je Rajović.

Dodao je da se nakon toga nije tukao na ulici, ali da se tokom treninga u ringu i dalje dobro sukobi sa protivnicima.

"Za vrijeme treninga u ringu se dobro potučem, ali ovako na ulici nisam. Ipak, veoma sam spreman", rekao je pjevač.

Važno je ostati dobar čovjek

Rajović je istakao da smatra da u današnje vrijeme nema potrebe za svađama i fizičkim sukobima, ukoliko je čovjek siguran da postupa ispravno.

"U današnje vrijeme bitno je da budeš dobar čovjek i takav ostaneš. Čim si ispravan, onda ti ne trebaju svađa i tuča. Nema potrebe da te neko napada, ti znaš da si ispravan", poručio je pjevač.

Govorio je i o incidentima koje su njegove kolege sa estrade doživjele, ističući da ga takve situacije žaloste.

"Bilo je toga i prije ovoga, a, nažalost, biće i u budućnosti. Proživio sam dosta toga, ali nekako nisam tome želio da pridajem značaj. Savladao sam to sam i sa svojom porodicom, tu sam i opstajem. Žao mi je što se to dešava kolegama, mi smo ipak pjevači i ne vidim razlog za to", rekao je Boban Rajović, prenosi Telegraf.