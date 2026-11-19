Pjevač Boris Režak oglasio se nakon što mu je pozlilo na zabavi organizovanoj poslije koncerta kolege Slavka Banjca u beogradskoj MTS dvorani. Kratkom porukom na društvenim mrežama otkrio je da se sada osjeća dobro.

Neprijatna situacija dogodila se tokom proslave nakon koncerta, kada se Režak iznenada srušio.

Među prvima koji su mu pritekli u pomoć bio je bivši fudbaler Savo Milošević, a prisutni su odmah reagovali.

Prema riječima očevica, koji je govorio za Blic, pjevač je brzo došao sebi, ali nije bilo poznato šta je izazvalo njegovu slabost.

Scena Boris Režak se srušio na koncertu Slavka Banjca, slavni sportista pomogao pjevaču

"Boris Režak se na afteru samo srušio. Ne znam šta mu se desilo, da li je kolabirao ili mu je iznenada pozlilo", ispričao je izvor.

Očevici su naveli da je Milošević odmah pritrčao da pomogne Režaku, nakon čega se pjevač brzo oporavio.

Nakon događaja, Režak se oglasio na Instagramu, gd‌je je uz pjesmu "Gospodska ulica" i emotikon crvenog srca zahvalio svima koji su se raspitivali za njegovo zdravlje.

"Hvala svima što brinete… Dobro sam sada", poručio je pjevač.