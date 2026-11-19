Autor:ATV redakcija
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Britanski kuvar Gordon Remzi, poznat po svojim kulinarskim vještinama, oštrim kritikama i čestim psovkama u televizijskim emisijama, dobio je zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih u Los Anđelesu.
Remzi se tokom ceremonije našalio da planira da svake subote ujutro u devet časova, do kraja života, polira svoju zvijezdu i da tom prilikom priprema doručak za posjetioce.
„Postaviću malu pokretnu kuhinju i svima ću pripremati nevjerovatno ukusna kremasta jaja“, rekao je on.
Dodao je da je izuzetno zahvalan na priznanju i da sebe smatra najsrećnijim kuvarom na svijetu jer se bavi poslom o kojem je oduvijek sanjao, prenosi Rojters.
Remzi jedan je od najpoznatijih kuvara na svijetu, ali je slavu stekao ne samo zahvaljujući vrhunskoj kuhinji već i temperamentu, oštrom jeziku i televizijskim nastupima u kojima ne štedi kritike na račun takmičara i profesionalnih kuvara.
Škotski kuvar, restorater i televizijska zvijezda izgradio je globalnu karijeru, a njegove emisije prate milioni gledalaca širom svijeta. Njegov put do uspjeha obilježili su brojni preokreti, od propale sportske karijere do restorana sa Mišelinovim zvjezdicama.
Sanjao je o fudbalskoj karijeri: Remzi je u mladosti trenirao fudbal i čak bio dio omladinskog tima škotskog Rendžersa. Ozbiljna povreda koljena prekinula je njegove sportske planove, pa se okrenuo kulinarstvu.
Učio je od najvećih kulinarskih imena: Tokom usavršavanja radio je sa poznatim kuvarima Markom Pjerom Vajtom, Alberom Ruom, Gijem Savoaom i Žoelom Robišonom.
Već sa 31 godinom otvorio je svoj restoran: Restoran „Gordon Ramsay“ u Londonu otvoren je 1998. godine, a ubrzo je dobio tri Mišelinove zvjezdice. To priznanje zadržao je od 2001. godine.
Dobio je britansko odlikovanje: Kraljica Elizabeta Druga dodijelila mu je 2006. godine Orden Britanske imperije (OBE) za doprinos ugostiteljstvu.
Autor je više desetina knjiga: Objavio je brojne kuvare i autobiografiju „Humble Pie“.
Ima šestoro djece: Sa suprugom Tanom ima šestoro djece, a jedna od njih, Matilda, poznata i kao Tili, takođe se pojavljivala u televizijskim emisijama.
Jedan je od najpraćenijih kuvara na društvenim mrežama: Njegovi video-snimci, recepti i šaljive reakcije na jela prikupili su ogromnu publiku širom svijeta.
Remzi je televizijsku karijeru izgradio kroz emisije o kuvanju, takmičenja, putopisne serijale i rijaliti-programe. Neke od njih postale su međunarodni hitovi.
Jedna od njegovih najpoznatijih emisija. Takmičari se bore za pobjedu pripremajući jela pod pritiskom, dok Remzi nadgleda rad kuhinja, kritikuje greške i često gubi strpljenje.
U ovoj emisiji posjećuje restorane koji se suočavaju sa finansijskim i poslovnim problemima. Pokušava da promijeni jelovnik, način rada i odnos vlasnika prema gostima kako bi spasio posao.
Remzi je jedan od glavnih članova žirija u takmičenju u kojem se amaterski kuvari bore za titulu najboljeg. Takmičari moraju da pokažu kreativnost, tehniku i sposobnost rada pod pritiskom.
U ovoj verziji takmičenja učestvuju djeca i mladi kuvari. Gledaoci su imali priliku da vide i njegovu blažu stranu, jer takmičare često ohrabruje i pomaže im da usavrše vještine.
Za razliku od restorana, u ovoj emisiji Remzi posjećuje hotele koji imaju probleme sa uslugom, higijenom i upravljanjem. Pokušava da ih preuredi i vrati goste.
U ovom putopisno-kulinarskom serijalu obilazi različite zemlje, upoznaje lokalne kulinarske tradicije, isprobava neobične namirnice i uči od lokalnih kuvara.
Emisija u kojoj je predstavljao recepte, razgovarao o hrani, ugostio poznate ličnosti i organizovao kulinarska nadmetanja.
Remzi ima samo 24 časa da pomogne posrnulim restoranima. Uz pomoć svog tima mijenja prostor, jelovnik i način poslovanja.
Neobično takmičenje u kojem se kuva u kuhinjama na različitim nivoima, od najbolje opremljenih do onih sa ograničenim izborom namirnica.
Još nekoliko zanimljivih televizijskih projekata:
- Gordon, Gino and Fred: Road Trip – putovanja sa italijanskim kuvarom Đinom D'Akampom i francuskim majstorom kulinarstva Fredom Sirieom, uz mnogo hrane, takmičenja i humora.
- Gordon Behind Bars – projekat u kojem je zatvorenicima pomagao da nauče kulinarske vještine i pokušaju da pokrenu sopstveni posao.
- Gordon Ramsay on Cocaine – dokumentarna emisija u kojoj je istraživao problem kokaina i njegove posljedice.
- Matilda and the Ramsay Bunch – emisija u kojoj se pojavljuje sa svojom djecom, a posebno ćerkom Tili.
Remzi je 18. novembra 2026. godine dobio 2.864. zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih, i to u kategoriji televizije. Na ceremoniji su mu se pridružili glumci Bredli Kuper i Džoel Meksejl.
Posebno je zanimljivo da je Remzi prvi britanski kuvar koji je dobio ovo priznanje. Njegova televizijska karijera traje više od dvije decenije, a emisije se prikazuju u više od 200 zemalja i teritorija.
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