Britanski kuvar Gordon Remzi, poznat po svojim kulinarskim vještinama, oštrim kritikama i čestim psovkama u televizijskim emisijama, dobio je zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih u Los Anđelesu.

Remzi se tokom ceremonije našalio da planira da svake subote ujutro u devet časova, do kraja života, polira svoju zvijezdu i da tom prilikom priprema doručak za posjetioce.

„Postaviću malu pokretnu kuhinju i svima ću pripremati nevjerovatno ukusna kremasta jaja“, rekao je on.

Dodao je da je izuzetno zahvalan na priznanju i da sebe smatra najsrećnijim kuvarom na svijetu jer se bavi poslom o kojem je oduvijek sanjao, prenosi Rojters.

Njegove psovke su legendarne, a sada ima i zvijezdu u Holivudu

Remzi jedan je od najpoznatijih kuvara na svijetu, ali je slavu stekao ne samo zahvaljujući vrhunskoj kuhinji već i temperamentu, oštrom jeziku i televizijskim nastupima u kojima ne štedi kritike na račun takmičara i profesionalnih kuvara.

Gordon Remzi Tanjug/AP Photo/Chris Pizzello

Škotski kuvar, restorater i televizijska zvijezda izgradio je globalnu karijeru, a njegove emisije prate milioni gledalaca širom svijeta. Njegov put do uspjeha obilježili su brojni preokreti, od propale sportske karijere do restorana sa Mišelinovim zvjezdicama.

Zanimljivosti o Gordonu Remziju

Sanjao je o fudbalskoj karijeri: Remzi je u mladosti trenirao fudbal i čak bio dio omladinskog tima škotskog Rendžersa. Ozbiljna povreda koljena prekinula je njegove sportske planove, pa se okrenuo kulinarstvu.

Učio je od najvećih kulinarskih imena: Tokom usavršavanja radio je sa poznatim kuvarima Markom Pjerom Vajtom, Alberom Ruom, Gijem Savoaom i Žoelom Robišonom.

Već sa 31 godinom otvorio je svoj restoran: Restoran „Gordon Ramsay“ u Londonu otvoren je 1998. godine, a ubrzo je dobio tri Mišelinove zvjezdice. To priznanje zadržao je od 2001. godine.

Gordon Remzi YouTube/printscreen

Dobio je britansko odlikovanje: Kraljica Elizabeta Druga dodijelila mu je 2006. godine Orden Britanske imperije (OBE) za doprinos ugostiteljstvu.

Autor je više desetina knjiga: Objavio je brojne kuvare i autobiografiju „Humble Pie“.

Ima šestoro djece: Sa suprugom Tanom ima šestoro djece, a jedna od njih, Matilda, poznata i kao Tili, takođe se pojavljivala u televizijskim emisijama.

Jedan je od najpraćenijih kuvara na društvenim mrežama: Njegovi video-snimci, recepti i šaljive reakcije na jela prikupili su ogromnu publiku širom svijeta.

Televizijske emisije po kojima je postao poznat

Remzi je televizijsku karijeru izgradio kroz emisije o kuvanju, takmičenja, putopisne serijale i rijaliti-programe. Neke od njih postale su međunarodni hitovi.

1. Hell's Kitchen

Jedna od njegovih najpoznatijih emisija. Takmičari se bore za pobjedu pripremajući jela pod pritiskom, dok Remzi nadgleda rad kuhinja, kritikuje greške i često gubi strpljenje.

2. Kitchen Nightmares

U ovoj emisiji posjećuje restorane koji se suočavaju sa finansijskim i poslovnim problemima. Pokušava da promijeni jelovnik, način rada i odnos vlasnika prema gostima kako bi spasio posao.

3. MasterChef

Remzi je jedan od glavnih članova žirija u takmičenju u kojem se amaterski kuvari bore za titulu najboljeg. Takmičari moraju da pokažu kreativnost, tehniku i sposobnost rada pod pritiskom.

4. MasterChef Junior

U ovoj verziji takmičenja učestvuju djeca i mladi kuvari. Gledaoci su imali priliku da vide i njegovu blažu stranu, jer takmičare često ohrabruje i pomaže im da usavrše vještine.

5. Hotel Hell

Za razliku od restorana, u ovoj emisiji Remzi posjećuje hotele koji imaju probleme sa uslugom, higijenom i upravljanjem. Pokušava da ih preuredi i vrati goste.

6. Gordon Ramsay: Uncharted

U ovom putopisno-kulinarskom serijalu obilazi različite zemlje, upoznaje lokalne kulinarske tradicije, isprobava neobične namirnice i uči od lokalnih kuvara.

7. The F Word

Emisija u kojoj je predstavljao recepte, razgovarao o hrani, ugostio poznate ličnosti i organizovao kulinarska nadmetanja.

8. 24 Hours to Hell and Back

Remzi ima samo 24 časa da pomogne posrnulim restoranima. Uz pomoć svog tima mijenja prostor, jelovnik i način poslovanja.

9. Next Level Chef

Neobično takmičenje u kojem se kuva u kuhinjama na različitim nivoima, od najbolje opremljenih do onih sa ograničenim izborom namirnica.

Još nekoliko zanimljivih televizijskih projekata:

- Gordon, Gino and Fred: Road Trip – putovanja sa italijanskim kuvarom Đinom D'Akampom i francuskim majstorom kulinarstva Fredom Sirieom, uz mnogo hrane, takmičenja i humora.

- Gordon Behind Bars – projekat u kojem je zatvorenicima pomagao da nauče kulinarske vještine i pokušaju da pokrenu sopstveni posao.

- Gordon Ramsay on Cocaine – dokumentarna emisija u kojoj je istraživao problem kokaina i njegove posljedice.

- Matilda and the Ramsay Bunch – emisija u kojoj se pojavljuje sa svojom djecom, a posebno ćerkom Tili.

Zvijezda u Holivudu – novo priznanje za televizijsku karijeru

Remzi je 18. novembra 2026. godine dobio 2.864. zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih, i to u kategoriji televizije. Na ceremoniji su mu se pridružili glumci Bredli Kuper i Džoel Meksejl.

Posebno je zanimljivo da je Remzi prvi britanski kuvar koji je dobio ovo priznanje. Njegova televizijska karijera traje više od dvije decenije, a emisije se prikazuju u više od 200 zemalja i teritorija.