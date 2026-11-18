Pjevačica Emina Jahović govorila je svom privatnom i poslovnom životu, a dotakla se i skandala koji posljednjih mjeseci trese Tursku, a vezan je za porodicu njenog bivšeg supruga.

Naime, supruga njenog bivšeg partnera Mustafe Sandala, Melis Sutšurup, optužena je da je pronevjerila skoro 200 miliona evra iz likvidacionih fondova, prenosi b92.

Emina je sada prvi put prokomentarisala tu situaciju.

"To su neke stvari sa kojima ni on nema veze, zaista. Znam da se o tome puno piše, ali se sada vode sudski procesi, a ja nisam toliko upućena u cijeli slučaj, jer me to iskreno i ne zanima, niti je moja stvar. Znam da on nema neke veze sa tim, a mi kao porodica nemamo posljedica zbog toga", rekla je pjevačica.

Emina je prvi put otvoreno govorila i o operaciji nosa i priznala da je njena majka bila veliki protivnik toga.

Pjevačica je rasprodala dva koncerta u Sava centru, kojima će nastaviti niz uspješnih nastupa.