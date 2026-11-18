Naime, on je u potpunosti promijenio život kada je prije osam godina prodao sve nekretnine koje je imao u Beogradu i otišao u manje mjesto. Svoj mir pronašao je u selu Obrež u blizini Kruševca, a kako je isticao, zbog ove odluke se nikada nije pokajao.

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O njegovom privatnom životu i dalje se malo zna, ali oni koji ga prate ističu da posvećuje mnogo pažnje porodici. Dejan Živić je nedavno odlučio da ispriča svoju priču i o situaciji koja je ostavila trag u njegovom životu.

Nevjerstvo

- Imao sam 28 godina kada sam postao otac, relativno mlad, ali sam bio finansijski spreman. Poslije toga je krenula muzika, noćni život. Žena je na to gledala drugačije, nije sve to shvatila, krenule su novine tada i napadi, što je meni odgovaralo. Ona je sve vrijeme mislila da je varam, tada je počeo Fejsbuk, pa su mi neke žene pisale, pa su njoj javljali svašta i onda je ona mene prevarila i, što je najgore, prevarila me sa ružnijim od mene - rekao je Dejan i nastavio:

- To je bio neki bivši dečko, drug iz srednje škole, saznao sam sve i tu je krenula hladnoća i onda sam jedva čekao da se vratim u Srbiju. Kada dijete krene u školu, to je taj mentalitet i tu nema povratka. Krenula je muzika, a ovamo sve nizbrdo. Mene je baka odgajila, ona je umrla 2014. godine i ni sestra ni ja nismo mogli da odemo kući. 2018. godine mi je otac bio bolestan, imao je karcinom debelog crijeva, pa je to metastaziralo. Sve je to krio, liječio se posljednje tri godine, ljekar mi je rekao da je teško da može da izdrži dva-tri mjeseca, a ja i dalje u inostranstvu - rekao je on.

Smrt roditelja

Dejan je otkrio da je za samo 40 dana ostao bez oba roditelja.

- Žena i ja smo već imali svoje živote, samo smo živjeli zajedno zbog djeteta. Moja sestra i ja smo samo čekali da nam jave da je otac umro i da krenemo. U jednom trenutku me pozvala sestra plačući i rekla: „Majka je umrla“. Sestra je u to vrijeme bila bolesna, imala je problem sa narkoticima. Rekao sam joj da ona ne ide, ja i ujak smo otišli. Sahranio sam majku i pogubljen se vratio u Njemačku. Na 40. dan od njene smrti, na njen pomen, umro mi je otac - kazao je on, a onda šokirao priznanjem.

- Pola sata poslije očeve sahrane stigla mi je poruka od žene: „Dođi po stvari, više nećemo živjeti zajedno“. Tu poruku sam pokazao kumu koji je bio pored mene i rekao mu da odmah poslije večere idem u Njemačku. On je sve vrijeme vozio, otišao sam tamo da pokupim stvari i odmah se vratio u Srbiju - zaključio je on prije nekoliko mjeseci za beogradske medije.

(Telegraf.rs)