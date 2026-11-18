Glumica En Hatavej i filmski producent Adam Šulman dobili su treće dijete, a novopečena mama uslikana je sa bebom tokom šetnje Njujorkom.

Holivudska zvijezda (43) rodila je treće dijete, koje je dobila sa suprugom Adamom Šulmanom. Glumica je uslikana kako brižno pazi na novorođenče tokom šetnje Njujorkom, čime je potvrđeno da je beba stigla na svijet.

Na fotografijama do kojih je došao portal TMZ, En Hatavej viđena je sama, sa osmijehom na licu, dok u nosiljci za bebe nosi novorođenče.

Pol i ime bebe još su tajna

Zvijezda filmova „Princezini dnevnici“ i „Jadnici“ još nije zvanično objavila rođenje trećeg djeteta, niti je otkrila njegovo ime i pol.

Oskarovka već ima dvojicu sinova sa Adamom – desetogodišnjeg Džonatana i Džeka, koji ovog mjeseca puni sedam godina.

Trudnoću obilježila zanimljivim objavama

En je vijest o trudnoći podijelila još u junu putem zanimljivog snimka na Instagramu, na kojem je pokazala trudnički stomak.

U videu se pojavila obučena u lepršavu bijelu suknju i kratki top, a zatim spustila ruke kako bi otkrila stomak, uz opis: „Bebo, tvoja sam“.

Dva mjeseca kasnije ponosno je prošetala trudnički stomak crvenim tepihom na premijeri ostvarenja „The End of Oak Street“, gdje je nosila farmerke niskog struka u kombinaciji sa lepršavom bluzom.

Tada je stala na kraj nagađanjima na internetu objavivši snimak priprema za premijeru uz poruku: „Lažna kosa, pravi stomak“.

En Hatavej i Adam Šulman vjenčali su se u Kaliforniji u septembru 2012. godine. Prvog sina Džonatana dobili su u martu 2016, dok je njihov drugi sin Džek rođen u novembru 2019. godine.

(Kurir)