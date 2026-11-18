Kako saznaje Telegraf, pjevač se iz čista mira srušio nakon koncerta, na proslavi koju je njegov kolega organizovao za najbliže.

- Na afteru se samo srušio. Ne znam šta mu se desilo, da li je kolabirao ili mu je iznenada pozlilo - otkrio je izbor s lica mjesta za Telegraf.

Režaku su odmah svi priskočili u pomoć, a među njima je bio i slavni sportista.

- Savo Milošević je odmah priskočio da mu pomogne, svi su poskočili. Čovjek je vrlo brzo došao sebi, možda je samo kolabirao, ko će znati - otkrio je izvor za Telegraf.