Autor:ATV redakcija
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Pjevač Boris Režak onesvijestio se kasno noćas nakon koncerta Slavka Banjca u MTS dvorani.
Kako saznaje Telegraf, pjevač se iz čista mira srušio nakon koncerta, na proslavi koju je njegov kolega organizovao za najbliže.
- Na afteru se samo srušio. Ne znam šta mu se desilo, da li je kolabirao ili mu je iznenada pozlilo - otkrio je izbor s lica mjesta za Telegraf.
Režaku su odmah svi priskočili u pomoć, a među njima je bio i slavni sportista.
- Savo Milošević je odmah priskočio da mu pomogne, svi su poskočili. Čovjek je vrlo brzo došao sebi, možda je samo kolabirao, ko će znati - otkrio je izvor za Telegraf.
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