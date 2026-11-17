Čuveni pjevač Zdravko Čolić sa suprugom Aleksandrom uživa u skladnom i stabilnom braku još od 2001. godine. Njegova ogromna popularnost donijela je sa sobom i ozbiljne bezbjednosne izazove, o čemu je Čola otvoreno pričao.

Najdramatičniji momenat u njihovoj zajedničkoj prošlosti bio je napad na Čolinu suprugu Aleksandru, koji ledi krv u žilama.

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Ona je jednom prilikom postala meta napada nožem od strane fanatične obožavateljke.

Čolić se svojevremeno prisjetio ovog zastrašujućeg incidenta, koji se desio na početku njihovog braka.

"Jednom je moju suprugu nožem napala neka obožavateljka i posjekla ju je po licu. Sandra se izmakla, ali ju je ova malo zakačila, srećom bez većih posljedica", rekao je tad.

Aleksandra se svjesno drži podalje od očiju javnosti i ne eksponira se u medijima, a i sam Čolić smatra da supruga i djeca treba da budu daleko od javne scene.

Zdravko je ranije priznao da ga je supruga osvojila upravo svojom jednostavnošću, privrženošću i time što brine o njemu.

"Lijepo je da djeca prođu svijet"

Zdravko Čolić je, inače, nedavno pričao o porodici.

- Pa ja bih to, koliko god mogu, odložio bez obzira na godine. Starija ćerka je već stabilna, a mlađa je još mlada. Sve je to u Božjim rukama. Uvijek kažem - lijepo je da djeca malo prođu svijet, rade na sebi, ali sudbina je sudbina, ona te uvijek sačeka - naveo je Zdravko Čolić za "IN Magazin".

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On je rekao da su obje nasljednice razmažene, ali da ih razumjie, te da mu se ne dopada što se starija ćerka često slika za društvene mreže.

(Blic)