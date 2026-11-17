Veze sa velikom razlikom u godinama nisu novost, ali u društvu i dalje izazivaju nerazumijevanje i često se odbacuju kao prolazna faza.

Za takve odnose koriste se pogrdni izrazi poput "sponzoruša", a društvena osuda najčešće je usmjerena prema ženama.

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Istovremeno, sve je izraženija svijest o potrebi prihvatanja veza koje odstupaju od tradicionalnih normi, jer se i sama definicija "idealnog odnosa" brzo mijenja. Kako piše Psychology Today, naučna istraživanja nude nekoliko zanimljivih uvida koji pomažu da se bolje razumiju veze sa razlikom u godinama.

Evolucijska perspektiva

Svaki naučni razgovor o vezama i seksualnosti trebalo bi da uzme u obzir njihovu evolucijsku funkciju, a to je opstanak vrste. Iz te perspektive ne iznenađuje što muškarci pokazuju sklonost prema ženama u njihovim najplodnijim godinama.

Evolucijski psiholozi Saša Švarc i Manfred Hasebrauk u radu iz 2012. godine, objavljenom u časopisu Human Nature, pišu: "Reproduktivna sposobnost nije ista tokom cijelog života. Žene nakon menopauze ne mogu da imaju biološku djecu, za razliku od muškaraca koji nemaju takvo direktno biološko ograničenje."

Isto tako, nije neočekivano ni to što žene preferiraju muškarce koji su sposobni da obezbijede resurse potrebne za odgajanje djece. Švarc i Hasebrauk navode: "Žene ulažu više u potomstvo nego muškarci, na primjer kroz trudnoću. Zato daju prednost posvećenim, dugoročnim vezama i traže partnere koji su sposobni i spremni da ulažu u njih i potencijalnu djecu".

Kada se ove dvije činjenice spoje, postaje jasnije zašto su u vezama sa razlikom u godinama muškarci češće stariji partneri. Mlađe žene nalaze se na vrhuncu reproduktivne sposobnosti, dok stariji muškarci po pravilu imaju više resursa koje mogu da ulože u porodicu.

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To potvrđuju i istraživanja. Jedna klasična studija iz 1945. godine utvrdila je da muškarci preferiraju partnerke koje su mlađe od njih oko 2,5 godine, dok žene preferiraju partnere starije oko 3,5 godine. Novije studije pokazuju da se ovaj obrazac nije promijenio.

Granice prihvatljive razlike u godinama

Situacija postaje zanimljivija kada se, umesto "idealne" dobi partnera, analizira ona koju ljudi smatraju "prihvatljivom". Jedna studija, na primjer, pokazala je da muškarci u prosjeku prihvataju veze sa ženama koje su do deset godina mlađe i do 4,5 godine starije od njih. Žene, s druge strane, prihvataju partnere koji su do osam godina stariji i do pet godina mlađi.

Pritom je važno napomenuti da se ove granice mijenjaju sa godinama.

"Kako stare, muškarci postaju otvoreniji za veze sa znatno mlađim ženama, ali gornja starosna granica partnerke koju bi prihvatili uglavnom ostaje ista. S druge strane, žene sa godinama postaju sklonije mlađim muškarcima, dok se gornja starosna granica partnera kojeg bi prihvatile smanjuje", navode istraživači.

Autori studije objašnjavaju da žene sa godinama rjeđe biraju starije muškarce jer je statistika dugovječnosti na strani žena. U Njemačkoj, na primjer, žene u prosjeku žive pet godina duže od muškaraca.

Razlika u godinama i sreća u vezi

Možda se najvažnije pitanje odnosi na osjećaj sreće u vezama sa razlikom u godinama. Osnovni zaključak je da veza bilo koje vrste može biti srećna ukoliko postoje pravi uslovi. Ipak, nauka nudi određene naznake o tome koje kombinacije imaju veće izglede za uspjeh.

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Studija objavljena u časopisu Journal of Population Economics otkrila je da se i muškarci i žene osjećaju srećnije sa mlađim supružnicima. Međutim, ta prednost u zadovoljstvu može biti kratkotrajna.

Autori navode: "Zadovoljstvo brakom vremenom opada, a kod parova sa razlikom u godinama taj pad je brži nego kod parova slične starosti. Takav razvoj događaja poništava početni, viši nivo zadovoljstva koji su osjećali muškarci u braku sa mlađim ženama i žene u braku sa mlađim muževima".

Kao moguće objašnjenje, istraživači navode da su parovi sa razlikom u godinama možda manje otporni na životne i partnerske izazove od parova slične starosti.

S druge strane, neka druga istraživanja pokazuju da parovi sa razlikom u godinama koji uspiju da opstanu osjećaju manje ljubomore i pokazuju nesebičniji oblik ljubavi nego njihovi vršnjaci, prenosi SuperŽena.

Nauka potvrđuje da postoji snažna evolucijska osnova za veze sa razlikom u godinama. Takođe ukazuje na to da takvi odnosi, koji su ponekad društveni tabu, sa sobom nose specifične izazove. Ipak, ukoliko počivaju na zdravim temeljima, mogu biti jednako ispunjavajući kao i bilo koja druga veza.