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Zašto ljudi nakon prevare partnera žele da uzvrate istom mjerom?

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АТВ редакција
10.11.2026 09:47

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Zašto ljudi nakon prevare partnera žele da uzvrate istom mjerom?
Foto: Pexels/Photo by RDNE Stock project

Ponekad se javlja snažna potreba da druga strana osjeti isti bol, ali takva odluka može dodatno da zakomplikuje već narušen odnos.

Nevjerstvo može ozbiljno da poljulja povjerenje, samopouzdanje i osjećaj sigurnosti u vezi. Dok jedni pokušavaju da saznaju zašto se prevara dogodila, drugi razmišljaju o tome da partneru uzvrate istom mjerom.

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Ovakvo ponašanje često se naziva "prevara iz osvete", a iza njega se mogu kriti povrijeđen ponos, bijes i želja da se ponovo uspostavi osjećaj kontrole.

Želja da partner osjeti isti bol

Kada osoba doživi izdaju, može imati utisak da je izgubila moć odlučivanja u sopstvenoj vezi. Uzvraćanje prevarom tada može djelovati kao način da se odnos snaga izjednači.

Međutim, želja za osvetom ne znači nužno da osoba zaista želi nekog drugog. Ponekad joj je važnije da partner razumije koliko ju je povrijedio.

Povrijeđeno samopouzdanje igra veliku ulogu

Poslije nevjerstva mnogi počinju da preispituju sopstvenu privlačnost i vrijednost. Pažnja druge osobe tada može izgledati kao potvrda da su i dalje poželjni.

Problem nastaje kada se nova intimna veza koristi samo kao sredstvo za ublažavanje bola ili izazivanje ljubomore.

Da li osveta donosi olakšanje?

Iako uzvraćanje istom mjerom može pružiti kratkotrajan osjećaj zadovoljstva, ono ne rješava osnovni problem – izgubljeno povjerenje.

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Naprotiv, može stvoriti dodatnu krivicu, nove sukobe i još veću emocionalnu udaljenost.

Psiholozi zato ukazuju na važnost razumijevanja sopstvenih osjećanja prije donošenja odluka koje mogu imati dugoročne posljedice.

Umjesto impulsivne reakcije, korisnije je dati sebi vreme da se početni bijes smiri. Tek tada je lakše odlučiti da li odnos zaslužuje novu šansu ili je rastanak zdraviji izbor.

(24sedam)

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