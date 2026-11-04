Muškarci otkrivaju razloge zašto su se razveli: Kap koja je prelila čašu

Korisnica foruma r/AskMen u septembru je postavila pitanje: "Šta su supruge prestale da rade prije razvoda?", a objava je prikupila više od 460 glasova i 300 komentara. Zbog ovih stvari su se muškarci suočili sa razvodom braka.

"Postali smo samo cimeri"

Jedan korisnik istakao je da je pokušao da razgovara s bivšom suprugom o osjećaju otuđenosti. "Rekao sam joj da se osjećam kao da smo samo cimeri, što nije dobro prihvatila", napisao je. U svojim ranijim komentarima, kaže, detaljno je opisivao koliko je brak bio loš: "Ne tvrdim da sam bio savršen, dosta sam griješio".

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Njegova bivša supruga, prema njegovim riječima, imala je drugačije viđenje situacije i smatrala je da je on "odgovoran za sve, uključujući i propast Rimskog Carstva". Opisao je i promjene u zajedničkom životu. Primjera radi, smatrala je da prekasno ide na spavanje, te da je morao da spava na dušeku na podu.

Intima i osjećaj sigurnosti

Drugi komentator analizirao je odnos seksa i bliskosti. "Nedostatak seksa nije uzrok, nego posljedica manjka emocionalne intime. S druge strane, manjak seksa uzrokuje i manjak emocionalne intime", napisao je. Ostalim korisnicima Redita je poručio da prestanu da koriste riječ "sigurnost" i opisao je kao popularnu frazu bez stvarnog značenja.

Taj korisnik smatra da "žene neće biti intimne s muževima dok se ne osjećaju sigurno van kreveta". Postavio je i nekoliko pitanja o uzajamnosti u vezi: "Ako ne zadovoljavate njegove fizičke, emocionalne i mentalne potrebe, zašto bi on radio na vašim? Ako prestanete da budete intimni s njim, zašto očekujete da on bude intiman s vama?"

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Obostrana odgovornost i nejednaki ulozi

Jedan od učesnika u raspravi istakao je da je odgovornost za ispunjavanje potreba obostrana i opisao je specifične rizike s kojima se suočavaju žene. "U idealnoj vezi. oba partnera nastoje da zadovolje potrebe onog drugog. Nema razloga da muškarčeve potrebe budu ispred ženinih", napisao je.

Naglasio je da ulozi nisu jednaki. "Žena ima više da izgubi u vezi s muškarcem", smatra, te je naveo trudnoću, mogućnost samostalnog podizanja djece i fizičke rizike. Zaključio je da će muškarac, koji zaslužuje partnerku, "uložiti trud da zadovolji njene potrebe, umjesto da samo zahtjeva seks".

Brak kao partnerstvo i briga

Još jedan korisnik, kao primjer dugovječnih brakova bez fizičke nježnosti, naveo je svoje starije rođake. "Moji baka i djed, s obje strane, spavali su u odvojenim sobama", napisao je i dodao da ih nikada nije vidio da se dodiruju.

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"Ponekad se brak više svodi na nečiju prisutnost i brigu nego na požudu", zaključio je.

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Objasnio je da zajedništvo dobija na vrijednosti u starosti. "Vaši partneri će biti tu da vas podsjete na lijekove ili da vam skuvaju nešto kada ste bolesni", napisao je. Ipak, istakao je da ljubaznost među partnerima nikada ne smije nestati: "Potpuni nestanak ljubaznosti je sasvim druga priča".

(Superžena)