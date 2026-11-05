U kojim situacijama muškarci najčešće varaju?

Šansa da prevarimo partnera je dvaput veća u 39. godini nego u bilo kojoj drugoj – pokazalo je istraživanje britanskog portala za pronalaženje partnera IlicitEncounters.

Zaključeno je da je ova brojka za mnoge predstavlja prekretnica u životu, pošto tada ulaze u krizu srednjih godina ili proživljavaju drugu mladost.

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Takođe, istraživanje ukazuje da ljudi varaju da bi pridobili partnerovu pažnju, naročito ako se osjećaju zapostavljeno i da nije isključena prevara iz osvete, prenosi superžena.

Navedeno je i 5 najčešćih razloga zašto neko vara:

1. Nedostatak uzbuđenja u krevetu (76 odsto)

2. Dobra je prilika (54 odsto)

3. U vezi je postalo dosadno (46 odsto)

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4. Ponovno uspostavljanje kontakta sa starom ljubavi na društvenim mrežama (28 odsto)

5. Želja za promjenom (22 odsto).