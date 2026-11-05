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U kojim situacijama muškarci najčešće varaju?

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АТВ редакција
05.11.2026 20:57

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Par se svađa blizu šetališta pored plaže po sunčanom danu.
Foto: RDNE Stock project/Pexels

Šansa da prevarimo partnera je dvaput veća u 39. godini nego u bilo kojoj drugoj – pokazalo je istraživanje britanskog portala za pronalaženje partnera IlicitEncounters.

Zaključeno je da je ova brojka za mnoge predstavlja prekretnica u životu, pošto tada ulaze u krizu srednjih godina ili proživljavaju drugu mladost.

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Takođe, istraživanje ukazuje da ljudi varaju da bi pridobili partnerovu pažnju, naročito ako se osjećaju zapostavljeno i da nije isključena prevara iz osvete, prenosi superžena.

Navedeno je i 5 najčešćih razloga zašto neko vara:

1. Nedostatak uzbuđenja u krevetu (76 odsto)

2. Dobra je prilika (54 odsto)

3. U vezi je postalo dosadno (46 odsto)

Здравко Чолић

Scena

Zdravko Čolić za 45 minuta nastupa zaradio 45.000 evra

4. Ponovno uspostavljanje kontakta sa starom ljubavi na društvenim mrežama (28 odsto)

5. Želja za promjenom (22 odsto).

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ljubavne veze

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