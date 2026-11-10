Najbizarnije nezgode koje su se dogodile parovima tokom seksa: Pojedine šokiraju

Neki intimni trenuci završili su se toliko neočekivano da su postali tema medicinskih izvještaja i svjetskih medija.

Strast ponekad može da donese potpuno neočekivane posljedice. Od poljupca nakon kojeg je žena izgubila sluh do orgazma koji nikako nije prestajao, pojedini slučajevi iz medicinske prakse i televizijskih emisija zvuče gotovo nevjerovatno.

Britanski „The Sun“ prikupio je nekoliko neobičnih priča koje pokazuju da se i trenuci najveće intimnosti ponekad mogu pretvoriti u pravu dramu.

Poljubac zbog kojeg je izgubila sluh

Jedna mlada žena iz kineske provincije Guangdong završila je 2008. godine u bolnici nakon strastvenog poljupca sa dečkom.

Prema tadašnjim izvještajima, snažna promjena pritiska tokom ljubljenja dovela je do povrede uha i naglog gubitka sluha.

Ljekari su očekivali da će se sluh postepeno vratiti, a ovaj neobičan slučaj privukao je pažnju medija širom svijeta.

Orgazam koji je trajao tri sata

Žena predstavljena kao Liz ispričala je u američkoj televizijskoj emisiji „Seks me je odveo u hitnu pomoć“ da je nakon intimnog odnosa sa partnerom doživjela iskustvo koje je u početku bilo prijatno, ali se ubrzo pretvorilo u paniku.

Prema njenom svjedočenju, osjećaj orgazma nije prestajao ni nakon sat vremena. Pokušavala je da se smiri, ali bezuspješno, pa je na kraju završila u hitnoj pomoći.

Kako je ispričala, tegobe su se povukle tek nakon približno tri sata. Priča je prvi put dospjela u medije još 2014. godine.

Ljubavni ugriz sa ozbiljnim posljedicama

Posebno zabrinjava slučaj žene sa Novog Zelanda koja je doživjela moždani udar, a ljekari su povredu krvnog suda na vratu povezali sa takozvanim ljubavnim ugrizom.

Pritisak i oštećenje krvnog suda mogli su da doprinesu stvaranju ugruška, što pokazuje da čak i naizgled bezazlen gest u izuzetno rijetkim okolnostima može da ima ozbiljne posljedice.

Nakon seksa primijetio da slabije vidi

Muškarac iz britanskog Sautemptona potražio je ljekarsku pomoć kada je primijetio smetnje sa vidom na jednom oku.

Ljekari su ustanovili krvarenje povezano sa pucanjem sitnog krvnog suda u oku, nakon naglog povećanja pritiska tokom seksualne aktivnosti.

(Super Žena)