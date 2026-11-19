Pjevač Zdravko Čolić još uvijek čeka da se useli u luksuzni stan na hrvatskom primorju, koji je pazario prije nekoliko godina.

Iako je za ovu nekretninu izdvojio veliki novac, useljenje se neprestano odlaže, pa će u svoj novi dom moći da uđe najranije na proleće 2027. godine.

Čola je stan kupio 2023. godine, a nekretnina se nalazi u okolini Pule, u okviru luksuznog stambenog kompleksa koji čini pet zgrada sa ukupno 150 stanova. Posebnu vrijednost ovoj lokaciji daje pogled na more i marinu, kao i položaj na uzvišenju iznad obale.

U vrijeme kada je pjevač kupovao stan, cijena kvadratnog metra iznosila je oko 5.500 evra, što govori o tome koliko je novca morao da izdvoji za ovu investiciju.

Još se čeka građevinska dozvola

Iako su kupci očekivali da će kompleks biti završen ranije, radovi i dalje traju, a dodatni problem predstavljaju administrativne procedure, prenosi Telegraf.

Iz hrvatske agencije za nekretnine koja posreduje u prodaji ovih stanova potvrdili su da se na završetak projekta još mora sačekati.

- Prve dvije zgrade već su skoro u potpunosti rasprodate, a u ponudi imamo još samo stanove od 50 kvadrata, koji se prodaju po cijeni od 5.800 evra po kvadratu. Oni se nalaze u prizemlju i trenutno imaju pogled kroz žbunje. Vlasnik čija je cijela ta parcela bila rekao je da će to iseći. A žbunje, odnosno krčenje zone koja još zaklanja pogled, tek je dio posla koji investitora čeka do proleća 2027, kada se očekuje završetak prve dvije zgrade. Za preostale tri još uvijek je u toku pribavljanje građevinske dozvole. Paralelno s građevinskim radovima, s 'Hrvatskim šumama' se traži način za uređenje zelene padine ispod zgrade, a završetak svih pet zgrada očekuje se do 2028 - naveli su iz agencije nedavno, prenosio je "Kurir".