Katarina Lazić prvi put je u jednom podkastu govorila o bivšem mužu, razvodu, ali i odnosu sa pjevačem Darkom Lazićem, sa kojim je prošla kroz brojne turbulencije.

Otkrila je detalje iz njihovog odnosa koji do sada nisu bili poznati javnosti, kao i koliko su je pojedini događaji iz prošlosti emotivno pogodili.

Supruga folkera Darka Lazića, Katarina Lazić, otkrila je nepoznate detalje iz svog života. Ona je prvi put govorila o bivšem mužu, razvodu, ali i problemima u odnosu sa pjevačem.

Katarina se prisjetila kako je izgledala njena i Darkova ljubav u prošlosti, zbog čega su se rastali, ali i kako ih je život ponovo spojio.

Ona je priznala i da je sa Darkom obnovila kontakt dok je još bila u braku, kao i da joj nije bilo lako da se nosi sa njegovim ljubavnim vezama i ženidbama, prenosi Grand TV.

“To mi nije bio lak period. Teško sam podnosila njegove ženidbe. Uvek sam mislila da je to to i da se skrasio. On je uporno govorio kako on mene i dalje voli, ali je uporno bio sa drugim ženama, to je meni bilo strašno. Ja sam plakala i govorila: „Ali zašto onda nisi sa mnom?!”, ispričala je Katarina.