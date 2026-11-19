Američka rijaliti zvijezda Kloi Kardašijan (42) otvoreno je govorila o svom ljubavnom i intimnom životu, otkrivši da se prepoznaje u pojmu demiseksualnosti. Nakon burne veze s košarkašem Tristanom Tompsonom (Tristan Thompson), s kojim ima dvoje djece, već gotovo pet godina nije bila u ozbiljnoj ljubavnoj vezi.

O ovoj temi govorila je u svom podkastu „Khloe in Wonderland“, u kojem je ugostila prijatelja Sajmona Haka (Simon Huck). On joj je ispričao da mu je terapeutkinja sugerisala da bi mogao biti demiseksualan, a zatim objasnio značenje tog pojma.

Demiseksualnost je seksualna orijentacija kod koje osoba seksualnu privlačnost uglavnom osjeća tek nakon što s nekim razvije snažnu emocionalnu povezanost.

Kloi se odmah prepoznala u tom opisu.

– Mislim da nikada nisam imala avanturu za jednu noć. Valjda bih se toga sjećala. Ja sam demiseksualna. Vau – rekla je tokom razgovora.

Iako joj, kako priznaje, nedostaju nježnost i bliskost, trenutno ne osjeća potrebu da ulazi u novu vezu. Posebno joj nedostaju jednostavni trenuci intimnosti, poput poljupca ili zagrljaja, ali naglašava da joj seks nije prioritet.

– Ponekad samo želim da me neko poljubi. Ne radi se o tome da osjećam potrebu za seksom. Nedostaju mi normalan, lijep zagrljaj i neki osnovni oblik intimnosti – priznala je.

Dodala je da joj smeta kada muškarci govore kako žele ozbiljnu i posvećenu vezu, a potom prevare partnerku. Nakon svega što je prošla, ne želi ponovo prolaziti kroz razočarenja niti ugroziti mir koji je uspjela pronaći.

Kloi i Tristan bili su u vezi od 2016. do 2021. godine, a njihov odnos obilježile su brojne turbulencije i nevjere. Do konačnog raskida došlo je nakon što je saznala da je košarkaš dobio dijete s fitnes-modelom Marali Nikols (Maralee Nichols).

Bivši partneri imaju kćerku Tru (True) i sina Tejtuma (Tatum).

Prije veze s Tompsonom, Kloi je bila u braku s bivšim NBA košarkašem Lamarom Odomom (Lamar Odom). Razveli su se 2016. godine, nakon nekoliko godina braka.

Uprkos brojnim ljubavnim razočarenjima, rijaliti zvijezda ističe da je ponosna što je nakon posljednjeg raskida odlučila posvetiti vrijeme sebi i oporavku. Ne želi ulaziti u odnose samo zbog fizičke bliskosti niti smatra da novu ljubav treba tražiti po svaku cijenu.

– Mislim da je svima cilj pronaći nekoga s kim će ostarjeti, ali ja to neću forsirati – poručila je.

(Avaz)