Njegovim dolaskom završava se tradicija koja traje još od 1962. godine, a razlog je povezan sa britanskom kraljevskom porodicom.

Džejms Bond je preživeo sve - od vulkana koji eksplodiraju i laserskih zraka, preko čovjeka sa metalnim zubima koji je pokušao da mu odgrize glavu, pa sve do batlera sa smrtonosnim šeširom. Proputovao je svijet više puta, spasavao ga isto toliko puta i uvijek pronalazio način da popije piće, a sve u ime zaštite zemlje kojoj služi i monarha koji se nalazi na njenom čelu.

Šest različitih glumaca tumačilo je lik agenta 007 otkako je Šon Koneri prvi put obukao smoking 1962. godine. I dok se lice glavnog junaka mijenjalo, određene stvari uvijek su ostajale iste. Međutim, sada, dok se Robert Patinson priprema da preuzme ovu ulogu, jedna od najdugovečnijih tradicija franšize bliži se kraju, a razlog za to nema apsolutno nikakve veze sa izborom glumca.

Kada prvi put obuče čuveni smoking, R-Pac će postati prvi Džejms Bond u istoriji franšize koji će služiti u službi Njegovog Veličanstva, umjesto Njenog Veličanstva. Otkako se film "Doktor No" pojavio u bioskopima 1962. godine, svaki glumac koji je tumačio agenta 007 igrao je tu ulogu tokom vladavine kraljice Elizabete II, koja je stupila na presto 1952. godine.

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Nakon njene smrti u septembru 2022. godine, britanski monarh postao je kralj Čarls III. Veza između britanske kraljevske porodice i Džejmsa Bonda bila je toliko snažna da se čak i sama kraljica Elizabeta pojavila u kratkom filmu zajedno sa Bondom, kojeg je tada igrao Danijel Krejg, u okviru ceremonije otvaranja Olimpijskih igara 2012. godine.

Ni Bakingemska palata nije mogla da propusti ovaj trenutak. Ako niste znali koliko je Džejms Bond veliki kulturni simbol u Velikoj Britaniji, dovoljno je reći da je zvanični Instagram nalog palate bio među prvima koji su prokomentarisali Patinsonov izbor za novu ulogu. Robert Patinson uvodi Džejmsa Bonda u novu eru

Veza sa britanskom kraljevskom porodicom posebno je zanimljiva ako se uzme u obzir da jedan od najpoznatijih filmova iz franšize, "U službi Njenog Veličanstva", nosi naziv koji direktno upućuje na period vladavine tadašnje monarhinje.

Patinson dolazi nakon Šona Konerija, Džordža Lejzembija, Rodžera Mura, Timotija Daltona, Pirsa Brosnana i Danijela Krejga, čija je petodelna era završena filmom "Nije vrijeme za umiranje" iz 2021. godine.Novi film režiraće Denis Vilnev, poznat po filmskom serijalu "Dina", dok će scenario potpisati Stiven Najt, autor serije "Birmingemska banda". Producenti projekta su Ejmi Paskal, poznata po filmu "Spajdermen: Nema puta kući", i Dejvid Hejman, producent filmskog serijala "Hari Poter".

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"Džejms Bond je jedan od najlegendarnijih likova u istoriji kinematografije i poverenje da preuzmem ulogu agenta 007 predstavlja čast života. Neizmjerno sam zahvalan Denisu, Ejmi, Dejvidu, Tanji i svima u studiju Amazon MGM na ukazanom povjerenju. Reći da je ovo ostvarenje sna bilo bi premalo. Ne mogu biti uzbuđeniji zbog ove saradnje i svega što nas očekuje sa ovako fantastičnim timom", izjavio je Patinson, prenosi B92.