Voditeljka Jovana Jeremić juče se udala za svog partnera Miloša Stojanovića Tigra, a njihovo crkveno vjenčanje privuklo je veliku pažnju javnosti.

Nakon što su izgovorili sudbonosno "da" u Crkvi Svete Petke na Kalemegdanu, mladenci su sa najbližima proslavili ovaj poseban dan.

Osim detalja sa vjenčanja, mnoge je zainteresovala i razlika u godinama između supružnika.

Naime, Miloš Stojanović Tigar stariji je od Jovane Jeremić sedam godina.

Voditeljka je ranije govorila i o želji da sa Tigrom dobije još jedno dijete, ne krijući da već ima određene zamisli kada je riječ o proširenju porodice.

- Drugo dijete biće muškarac. Ako bude muškarac biće Vasilije, ako bude djevojčica biće Vasilisa. Samo pod tim uslovima mogu da ostanem u drugom stanju - rekla je Jovana jednom prilikom.

Scena Jovana Jeremić se oglasila usred otkaza na Pinku

Jovana i Miloš su za svoje vjenčanje odabrali dekoraciju u crvenoj boji, a salu su krasili brojni cvetni aranžmani od crvenih ruža. I mlada je za ovu priliku odabrala bidermajer od istog cvijeća.

Poseban trenutak dogodio se kada je Jovana odlučila da baci bidermajer, ali je i taj običaj izvela na svoj način.

- Samo da se zna, nije namješteno! Kod mene ništa nije namješteno! Ja ću lijevom rukom, lijeva mi je srećnija - poručila je voditeljka prije nego što je bacila buket, prenosi telegraf.

Za kumu je izabrala svog bliskog saradnika Aleksandra, a intimnoj ceremoniji prisustvovao je odabrani krug ljudi.