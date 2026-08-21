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Nećeš pevati: Građani Srbije ustali protiv koncerta Dine Merlina

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 14:51

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Дино Мерлин, пјевач
Foto: Youtube / Screenshot

Ratni veterani ne odustaju od pokušaja da spriječe koncert Dina Merlina zbog čega su 26. avgusta zakazali veliki skup na Trgu Jovana Sarića u Kraljevu.

Koncert Dina Merlina najavljen za 5. septembar izazvao je ogromnu buru i žestoko protivljenje građana Kraljeva.

Nakon što su nezadovoljstvo dolaskom bosanskohercegovačkog pjevača poznatog po antisrpskim izjavama izrazili kroz peticiju i transparent "Nećeš pevati", Kraljevčani se ne zaustavljaju u namjeri da se nastup na Starom aerodromu otkaže.

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Udruženje ratnih vojnih invalida juče je donijelo odluku da 26. avgusta održi veliki patriotski skup pod nazivom "Nećeš pjevati" na kome će još jednom jasno poručiti da je Merlin nepoželjan u Kraljevu.

Iz Udruženja su istakli da će do kraja ostati izričiti u svom stavu.

"Smatramo da taj koncert ne treba da se održi u gradu Kraljevu. Ni u Srbiji nigdje, a pogotovo u gradu Kraljevu, s obzirom na to da je u moru tih srbomrzaca on u samom vrhu. Ne možete da unesete srpske zastave na njegove koncerte, a i te kako može da iznese pare iz naše Srbije. Smatramo da je ovo ponižavanje svih srpskih žrtava, ne samo onih koji su se, kako on kaže, 'iselili ili preselili' u Kraljevo (to jest, oni su ih protjerali), nego i za sve Srbe sa prostora bivše Jugoslavije i u cijeloj Srbiji", poručili su ratni veterani.

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Dok ratni vojni invalidi i članovi boračkih udruženja čine sve da spriječe njegov koncert u Kraljevu Merlin uveliko priprema dolazak u Srbiju, piše "Informer".

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Dino Merlin

koncert

Srbija

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