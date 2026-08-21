Požar u selu Tuli: Helikopterski servis i vatrogasci u borbi sa vatrom

Velikim naporima trebinjskih vatrogasaca i dobrovoljnih društava uz pomoć Helikopterskog servisa Republike Srpske u toku je gašenje požara u selu Tuli, kako je potvrdio za ATV Dejan Kašiković, komandir TVJ Trebinje.

„Ovdje iza mene je selo Tuli, gdje je prije nekih četrdeset minuta izbio požar, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima. Ljudskim naporima Vatrogasno spasilačke jedinice grada Trebinja i najviše zahvaljujući Helikopterskom servisu MUP-a Republike Srpske, uspjeli smo brzo i efikasno da saniramo ovaj požar“, rekao je Kašiković za ATV.

Vatrogasci na ovom području trenutno rade na suzbijanju požara te stavljanju pod apsolutnu kontrolu na način, da ga, kako navodi Kašiković opkole sa svih strana i tako spriječe svako dalje širenje vatre.

„Trenutno imamo problem i u selu Potkrajak gdje su sve naše snage skoncentrisane u ovom trenutku. Vršimo odbranu, a očekujemo i podršku iz vazduha koja stiže uskoro. Imamo i situaciju u selu Uvjeća, ali nam je u ovom momentu prioritet selo Potkrajak jer tu živi dosta ljudi i porodica i kao i do sada sve ćemo uspjeti da odbranimo“, rekao je Kašiković.

Požar je trenutno zahvatio oko šest do sedam kilometara kvadratnih, a gasi ga oko 50 vatrogasaca sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima, a ukupno 80 ljudstva, kako navodi Kašiković.

„Posebno bih se zahvalio svim društvima zaštite i spasavanja na nivou grada Trebinja kao i Helikopterskom servisu MUP-a Republike Srpske jer bez njegove pomoći ne bi lako mogli opstati ni razgovarati uopšte o bilo čemu u ovom trenutku“, rekao je on.

Dabović Gordi, mještanin sela Tuli kaže da je došao na mjesto požarišta na poziv komšije, koji ih je alarmirao. Po dolasku su odmah zatekli vatrogasce na terenu.

„Zatekao sam vatrogasce spremne da gase odmah sve, kao i Helikopterski servis Republike Srpske kako gasi vatru gore po brdu non stop. Vatra se približila kući na nekih pedesetak metara, ali bez Helikopterskog saveza se bojim šta bi bilo i to bi krenulo svugdje“, rekao je mještanin za ATV.