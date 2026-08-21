Tri znaka kineskog horoskopa privlače novac i uspjeh od 24. avgusta: Nedjelja im otvara prava vrata

Nedjelja od 24. avgusta počinje snažno i završava se energijom stabilnosti, a upravo ta kombinacija prema kineskoj astrologiji posebno ide u korist trima znacima: Konju, Bivolu i Majmunu.

Pred njima nije samo nekoliko srećnih dana, već niz okolnosti koje mogu pomoći da lakše dođu do bolje poslovne pozicije, dodatne zarade, pametnijih odluka i većeg osjećaja kontrole nad finansijama.

Početak nedjelje obilježava Metalni Konj i Otvoreni dan, što daje snažan podsticaj inicijativi, vidljivosti i novim prilikama. Sredina nedjelje povoljnija je za konkretne poslovne poteze, završavanje obaveza i planiranje septembra, dok kraj donosi potrebu da se završi ono što je započeto i napravi stabilnija osnova za naredni period.

Za ova tri znaka ključ neće biti u slučajnoj sreći, već u tome da prepoznaju pravi trenutak i ne propuste priliku koja se već pojavila.

Konj

Godine rođenja: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Konj ulazi u nedjelju u kojoj samopouzdanje postaje njegova najveća prednost. Početak nedjelje nosi energiju Metalnog Konja i Otvorenog dana, pa će ljudima rođenim u ovom znaku biti lakše da privuku pažnju pravih ljudi, iznesu ideju, zatraže nešto što već duže žele ili naprave potez koji ih pozicionira bolje nego ranije.

Ovo nije nedjelja za povlačenje i čekanje da neko drugi primjeti njihov trud. Naprotiv, Konj može najviše dobiti onda kada jasno pokaže šta ume i koliko može da preuzme.

Novac i posao

Finansijska prilika može doći kroz veću odgovornost, razgovor o zaradi ili projekat koji donosi veću vidljivost. Ako Konj već neko vrijeme smatra da radi više nego što mu se priznaje, početak nedjelje može biti dobar trenutak da se to pitanje konačno pokrene.

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Važno je, međutim, da emocije ne vode glavnu riječ. Energija metala traži hladniju procenu situacije i sposobnost da se poslovna odluka donese bez povređenog ega ili trenutnog uzbuđenja.

Ako pregovara o plati, projektu ili novoj ulozi, Konj će proći bolje ako govori kroz konkretne rezultate nego kroz osjećaj da "zaslužuje više".

Sredina nedjelje donosi fokus

Kako nedjelja odmiče, stvari postaju jasnije. Konj mnogo lakše razlikuje hitno od važnog, pa može da završi obaveze koje su ga prethodno usporavale i da energiju usmeri na ono što zaista donosi rezultat.

To je odličan trenutak da se preseče sa poslovima koji troše vrijeme bez jasne koristi.

Sredinom nedjelje može postati očigledno i koja osoba zaista podržava njegov profesionalni razvoj, a ko samo koristi njegovu energiju.

Kraj nedjelje potvrđuje rezultat

Do vikenda mogu stići prve potvrde da je nešto krenulo u dobrom smjeru: pohvala, dogovor, dodatna zarada, bolja pozicija ili jednostavno jače poverenje ljudi sa kojima Konj radi.

Najvažniji dobitak neće nužno biti novac koji odmah stiže na račun, već pozicija iz koje će kasnije biti mnogo lakše tražiti više.

Savjet za Konja: Budite vidljivi, ali ne impulsivni. Ove nedjelje samopouzdanje privlači prilike, dok hladna procena odlučuje koje od njih zaista vrede.

Bivo

Godine rođenja: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Bivo ove nedjelje ne dobija kroz rizik, spektakularnu sreću ili nagle poteze. Njegov put do uspjeha mnogo je više u skladu sa prirodom ovog znaka: organizacija, disciplina i rješavanje problema prije nego što postanu veliki.

Dok drugi traže brzu zaradu, Bivo postavlja temelje koji mogu trajati mnogo duže.

Početak nedjelje traži plan

Bivolu će već početkom nedjelje biti veoma važno da jasno zna šta želi da završi do kraja avgusta.

Ako postoji finansijska obaveza, zaostali račun, administrativni problem ili trošak koji je dugo odlagan, sada može biti pravi trenutak da se to riješi.

Utorak se posebno izdvaja kao dan kada može uočiti finansijski problem koji nije ozbiljan ako se riješi odmah, ali bi mogao postati neprijatan ako ga nastavi ignorisati.

To može biti neplaćena obaveza, pretplata koju više ne koristi, duplirani trošak ili nešto što mu svakog mjeseca tiho uzima novac.

Jedna stara rutina više ne radi

Neko bi Bivolu sredinom nedjelje mogao dati savjet ili predlog koji na prvi pogled djeluje kao sitnica, ali otvara važno pitanje: da li način na koji godinama nešto radi još uvijek ima smisla?

Možda je sistem organizacije zastareo, možda plaća nešto što može rešiti jeftinije, možda u poslu postoji jednostavniji proces koji će mu uštedeti vrijeme.

Bivo nije znak koji lako mijenja rutinu samo zato što se pojavilo nešto novo, ali ovoga puta promena može biti iznenađujuće laka i vrlo efikasna.

Ušteda može postati nova prilika

Novac koji Bivo ove nedjelje "privuče" možda neće izgledati kao dodatna zarada. Može doći kroz smanjenje nepotrebnih troškova, pametnije upravljanje budžetom ili reorganizaciju.

A upravo tako oslobođen novac kasnije može biti uložen u nešto korisnije.

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Do nedjelje dolazi osjećaj stabilnosti. Bivo želi čist sto, riješene račune, uredan prostor i jasnu sliku onoga što slijedi u septembru.

Ta potreba za redom nije slučajna. Kada oko sebe napravi manje haosa, mnogo lakše vidi šta mu zaista donosi finansijsku sigurnost.

Savjet za Bivola: Ne jurite brzu zaradu. Ove nedjelje najveći dobitak može nastati kada zatvorite finansijsku rupu kroz koju vam novac već dugo nepotrebno odlazi.

Majmun

Godine rođenja: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Majmun ima verovatno najdinamičniju nedjelju od sva tri znaka. Njegova najveća prednost biće ono što inače radi bolje od većine: primećuje priliku koju drugi ne vide i reaguje pre nego što postane očigledna svima.

Ali da bi nešto novo moglo da uđe u njegov život, moraće prvo da zatvori jedna stara vrata.

Ponedjeljak otvara priliku

Već na početku nedelje može se pojaviti poslovna ideja, kontakt, informacija ili prilika koju drugi neće odmah shvatiti ozbiljno.

Majmun je, međutim, dovoljno brz da prepozna potencijal.

To može biti novi projekat, saradnja, klijent, dodatni posao ili jednostavno razgovor iz kojeg se kasnije razvija nešto mnogo ozbiljnije.

Njegova prirodna kompetitivnost sada može raditi u njegovu korist, pod uslovom da ne sklizne u nepotrebno nadmetanje.

Utorak zatvara jednu obavezu

Da bi za novo bilo dovoljno vremena, Majmun će morati da se oslobodi starog dogovora ili obaveze koja mu više ne donosi dovoljno.

To može biti projekat koji je odavno izgubio smisao, saradnja koja troši previše energije ili zadatak koji je prihvatio iz navike.

Prekid možda neće biti prijatan, ali će donijeti ono što mu trenutno najviše treba: prostor.

Tek kada prestane da rasipa vrijeme na nešto što je završilo svoju svrhu, može ozbiljno da se posveti novoj prilici.

Srijeda donosi kreativan rad

Sredinom nedjelje više nema samo ideje. Majmun može početi ozbiljno da radi na novom projektu koji ima potencijal da donese novac.

Ovo je period kada njegova kreativnost mora dobiti strukturu. Nije dovoljno imati dobru ideju, potrebno je napraviti plan, rok i prvi konkretan korak.

Ako to uradi, projekat može mnogo brže dobiti oblik nego što je očekivao.

Jedan razgovor u petak može postati posao

Petak se posebno izdvaja zbog komunikacije.

Razgovor sa prijateljem, poznanikom, bivšim saradnikom ili nekim iz poslovnog kruga može početi sasvim neformalno, a završiti se predlogom koji ima potencijal za novi projekat ili dogovor.

Zato Majmun ove nedjelje ne treba da potcjenjuje slučajne razgovore.

Neko možda već zna da mu treba osoba sa njegovim znanjem, samo još nije došlo do konkretnog pitanja.

Savjet za Majmuna: Reagujte brzo kada prepoznate priliku, ali ne pokušavajte da nosite staro i novo istovremeno. Vaš najveći dobitak dolazi tek kada oslobodite prostor za bolju ponudu.

Kako se energija mijenja tokom nedjelje

Početak nedjelje više podržava otvaranje vrata, kontakte i inicijativu, dok utorak traži zatvaranje zaostalih obaveza i pripremu za završnicu mjeseca.

Od srede poslovna energija postaje snažnija. To je dobar trenutak da se napravi potez koji će odrediti ton septembra, bilo kroz novu saradnju, promjenu načina rada ili odluku koja štedi novac.

Četvrtak traži uklanjanje prepreka. To znači da će za ova tri znaka biti važno da nauče da delegiraju i kažu "ne" obavezama koje im trenutno ne donose ništa.

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Petak donosi mnogo aktivnosti i potrebu da se završi što više, dok vikend vraća ravnotežu.

Nedjelja završava stabilnijom energijom i podsjeća da uspjeh nema mnogo smisla ako stalno postoji osjećaj da se tlo pomjera pod nogama.

Njihova sreća ove nedjelje nije ista

Kod Konja, novac dolazi kroz vidljivost, autoritet i sposobnost da pokaže koliko vrijedi.

Kod Bivola, najveći dobitak stiže kroz organizaciju, rešavanje problema i pametnije upravljanje onim što već ima.

Kod Majmuna, uspjeh se krije u novoj prilici koju primećuje pre drugih, ali samo ako je spreman da zatvori staru priču.

Zato ova tri znaka kineskog horoskopa od 24. avgusta ne bi trebalo samo da čekaju da im sreća pokuca na vrata. Nedjelja im daje priliku, ali rezultat zavisi od toga koliko brzo će prepoznati šta treba otvoriti, šta završiti i gdje vrijedi uložiti energiju prije početka septembra.

(Ona.rs)