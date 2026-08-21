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Najstarija žena na svijetu slavi 117. rođendan: 'I u ovoj godini sam stekla nova iskustva'

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 14:51

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Етел Кејтерхем најстарија жива особа на свијету у кадру са Краљом Чарлсом.
Foto: YouTube/Screenshot/The Royal Family Channel

Etel Kejterhem, najstarija živa osoba na svijetu, danas slavi svoj 117. rođendan u krugu porodice i prijatelja u staračkom domu "Hallmark Lakeview" u Lajtvoteru.

Iza ove nevjerovatne žene je više od vijeka istorije, a protekla godina donijela joj je, kako sama kaže, "mnogo novih iskustava po prvi put".

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Na zvaničnoj izjavi povodom ovog nevjerovatnog jubileja, slavljenica i zvanično najstarija žena je poručila:

– Hvala vam na svim divnim rođendanskim čestitkama. Čak i u 117. godini, imala sam mnogo novih iskustava ove godine, od maženja lame do držanja kralja za ruku. Provela sam predivan dan slaveći sa porodicom i prijateljima i radujem se onome što donosi sljedeća godina – rekla je Etel.

Etel je zvanično postala najstarija živa osoba na planeti u aprilu 2025. godine, nakon smrti brazilske časne sestre Ine Kanabaro Lukas u 116. godini, piše Žena Blic.

Simpatičan susret sa kraljem Čarlsom

Jedan od najljepših trenutaka u protekloj godini za Etel je bio susret sa kraljem Čarlsom III u septembru prošle godine, neposredno nakon njenog 116. rođendana, kada ju je kralj posjetio i držao za ruku dok se predstavljao.

Etel, koja je zadržala izuzetan vedar duh, tom prilikom se prisetila njegove svečane investiture za princa od Velsa iz 1969. godine, kada je on imao samo 21 godinu.

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-Sve djevojke su tada bile zaljubljene u Vas i željele su da se udaju za Vas – našalila se Etel sa britanskim monarhom, izazvavši osmijehe prisutnih.

Nevjerovatan život dug 117 godina: Od Indije do Hong Konga

Etel Kejterhem je rođena 21. avgusta 1909. godine u mjestu Šipton Belindžer u Hempširu, kao pretposlednja od osmoro djece. Rođena je pet godina prije početka Prvog svjetskog rata i posljednji je preživjeli podanik kralja Edvarda VII, koji je preminuo u maju 1910. godine.

Njen životni put bio je pun uzbuđenja. Sa samo 18 godina, 1927. godine, otputovala je u Indiju gdje je radila kao dadilja za jednu vojnu porodicu sve do svoje 21. godine. Svog supruga Normana, koji je bio potpukovnik britanske vojske, upoznala je na jednoj večeri u Velikoj Britaniji 1931. godine. Norman je preminuo 1976. godine.

Živjeli su u Solzberiju, a potom su bili stacionirani u Gibraltaru i Hong Kongu, gdje je Etel čak osnovala dječji vrtić. Tamo su podizali dvije kćerke, koje su nažalost preminule pre svoje majke. Njena sestra Gledis takođe je doživjela duboku starost i preminula u 104. godini.

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Vozila u 97. godini i pobjedila koronu u 110!

Etel je tokom cijelog života bila sinonim za vitalnost. Aktivno je vozila automobil sve do svoje 97. godine, a nakon što je proslavila stoti rođendan, strastveno je uživala u igranju ugovornog bridža.

Njena čelična snaga došla je do izražaja i 2020. godine kada je u svojoj 110. godini uspješno pobjedila korona virus.

Iako apsolutni rekord u dugoviječnosti i dalje drži Francuskinja Žan Kalman, koja je živjela 122 godine i 164 dana, Etel Kejterhem nastavlja da ispisuje istoriju sa osmijehom i nepresušnom životnom energijom.

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Etel Kejterhem

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