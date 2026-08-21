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Bitno: Trenutna situacija u Rukometnom savezu BiH

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Izvor:

ATV

21.08.2026 15:26
Битно: Тренутна ситуација у Рукометном савезу БиХ
Foto: atv

Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o trenutnoj situaciji u Rukometnom savezu BiH.

Kako prevazići trenutnu krizu, koja su rješenja, hoće li sezona u Premijer ligi BiH početi na vrijeme?

Za 'Bitno' govore: Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske, Darko Savić, član Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH, Darko Dragičević, urednik sportske redakcije Glasa Srpske, Emir Dautović, član Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH i Dario Pušić, član Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH.

Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Nikola Lučić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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