Bitno: Trenutna situacija u Rukometnom savezu BiH

Izvor:
ATV
Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o trenutnoj situaciji u Rukometnom savezu BiH.
Kako prevazići trenutnu krizu, koja su rješenja, hoće li sezona u Premijer ligi BiH početi na vrijeme?
Za 'Bitno' govore: Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske, Darko Savić, član Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH, Darko Dragičević, urednik sportske redakcije Glasa Srpske, Emir Dautović, član Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH i Dario Pušić, član Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH.
Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Nikola Lučić.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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