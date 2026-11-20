Američka pop zvijezda Britni Spirs ponovo je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što je objavila neobičan snimak na kojem pleše u donjem vešu, dok u rukama drži dva velika noža.

Pjevačica je na svom Instagram profilu podijelila video u kojem, odjevena u bijeli donji veš i kratku majicu sa tufnama, izvodi plesne pokrete i maše noževima ispred kamere.

Snimak je ubrzo privukao veliku pažnju, ali i izazvao zabrinutost među njenim pratiocima.

Posebno su ih uznemirili pokreti kojima je noževe približavala tijelu i licu, dok je uz snimak objavila i neobičan komentar.

„Imala sam deset nastupa sa ovim noževima! Četiri različita kostima! Bilo je nevjerovatno koliko je glasno odjekivalo u mojoj dnevnoj sobi kada bih njima pravila zvuk“, napisala je Britni.

Mnogi pratioci zapitali su se šta stoji iza njenog ponašanja, dok su drugi izrazili strah za njenu bezbjednost.

Sličan snimak objavila i prije tri godine

Ovo nije prvi put da Britni Spirs objavljuje snimke na kojima pleše sa noževima. Sličan video podijelila je i u septembru 2023. godine, kada je takođe bila u donjem vešu i mahala sa dva velika kuhinjska noža.

Tada je objasnila da je inspiraciju pronašla u nastupu kolumbijske pjevačice Šakire, koja je na dodjeli MTV video-muzičkih nagrada izvela koreografiju koristeći noževe.

Nakon što su se brojni obožavaoci zabrinuli, Britni je pojasnila da noževi nisu pravi, već rekviziti koje je njen tim iznajmio u jednoj prodavnici filmskih rekvizita u Los Anđelesu.

Tada je reagovala i policija, koja je nakon prijave zabrinutih osoba obavila provjeru njenog stanja. Nadležni su, nakon razgovora sa njenim advokatom i članom obezbjeđenja, zaključili da pjevačica nije u neposrednoj opasnosti.

Obožavaoci ponovo zabrinuti za pop zvijezdu

Britni Spirs već godinama privlači pažnju javnosti svojim objavama na Instagramu, koje često izazivaju podijeljene reakcije.

Njen život obilježili su brojni teški periodi, uključujući dugogodišnje starateljstvo njenog oca, koje je okončano 2021. godine, kao i borba za privatnost i samostalnost.

Dok jedni smatraju da pjevačica jednostavno uživa u slobodi i izražavanju kroz ples, drugi ne kriju zabrinutost zbog sadržaja koji objavljuje.

Novi snimak ponovo je pokrenuo raspravu o njenom ponašanju, ali i o granici između privatnosti javnih ličnosti i brige njihovih obožavalaca.

(Avaz)