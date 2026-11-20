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Džejla Ramović i Jakov Jozinović objavili su duet "Suze", čiju su muziku i tekst napisali Matija Cvek i Josip Palameta.

Spot je režirao Luka Sepčić, a snimljen je u dvorcu Pejačević u Slavoniji. Aranžman potpisuje Mahir Sarihodžić, navodi se u saopštenju povodom objave pjesme.

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