Autor:ATV redakcija
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Tamara Vučić, supruga bivšeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, iznenadila je pratioce na društvenim mrežama novom promjenom imidža.
Na svom Instagram profilu podijelila je snimak i pokazala kako joj stoje šiške.
Uz objavu je ostavila i emotivnu poruku o radovanju malim stvarima, a duhovito se osvrnula i na period kada je posljednji put nosila ovakvu frizuru.
"Neka nam svaki dan bude prilika da ne zaboravimo da živimo, uprkos svemu… Da ne zaboravimo da malim stvarima uljepšamo svoju svakodnevicu, a i sebe. Hvala En. Mali koraci, velike radosti… A rezultat? Procijenite sami. P. S. Posljednji put sam nosila šiške dok sam bila trudna s Vukanom. Molim bez smjelih zaključaka", napisala je Tamara Vučić na svom Instagram profilu.
Podsjetimo, Tamara Vučić je prije nekoliko mjeseci zajedno sa osobama sa Daunovim sindromom posjetila beogradski Zoološki vrt – Vrt dobre nade.
Korisnici "Daun centra" iz Banjaluke imali su priliku da se u pratnji biologa Beo zoo-vrta Kristijana Ovarija upoznaju s nekim od 200 vrsta životinja koje žive u vrtu.
Tako su mogli da pomaze sovu kukuviju, vide kako se hrane Humboltovi pingvini, ali i da upoznaju afričke lavove, zebre, žirafe, mravojede, prstenorepe lemure, šimpanze, orangutane i ptice poput roda i labudova.
Tamara Vučić i korisnici "Daun centra“ iskoristili su priliku i da hrane koze u bebi-zoo vrtu, ali i da se upoznaju s istorijom beogradskog Zoološkog vrta, uključujući priču o čuvenom majmunu Samiju, koji je dva puta bježao iz vrta, prenosi Blic.
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