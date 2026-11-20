Na svom Instagram profilu podijelila je snimak i pokazala kako joj stoje šiške.

Uz objavu je ostavila i emotivnu poruku o radovanju malim stvarima, a duhovito se osvrnula i na period kada je posljednji put nosila ovakvu frizuru.

"Neka nam svaki dan bude prilika da ne zaboravimo da živimo, uprkos svemu… Da ne zaboravimo da malim stvarima uljepšamo svoju svakodnevicu, a i sebe. Hvala En. Mali koraci, velike radosti… A rezultat? Procijenite sami. P. S. Posljednji put sam nosila šiške dok sam bila trudna s Vukanom. Molim bez smjelih zaključaka", napisala je Tamara Vučić na svom Instagram profilu.

Tamara Vučić sa osobama sa Daunovim sindromom obišla beogradski Zoološki vrt

Podsjetimo, Tamara Vučić je prije nekoliko mjeseci zajedno sa osobama sa Daunovim sindromom posjetila beogradski Zoološki vrt – Vrt dobre nade.

Korisnici "Daun centra" iz Banjaluke imali su priliku da se u pratnji biologa Beo zoo-vrta Kristijana Ovarija upoznaju s nekim od 200 vrsta životinja koje žive u vrtu.

Tako su mogli da pomaze sovu kukuviju, vide kako se hrane Humboltovi pingvini, ali i da upoznaju afričke lavove, zebre, žirafe, mravojede, prstenorepe lemure, šimpanze, orangutane i ptice poput roda i labudova.

Tamara Vučić i korisnici "Daun centra“ iskoristili su priliku i da hrane koze u bebi-zoo vrtu, ali i da se upoznaju s istorijom beogradskog Zoološkog vrta, uključujući priču o čuvenom majmunu Samiju, koji je dva puta bježao iz vrta, prenosi Blic.