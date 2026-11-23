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Постоје два начина за припрему укусне свињетине: брзо, на јакој ватри или полако, на ниској температури.
Да бисте припремили укусна јела од свињетине, месо је најбоље претходно маринирати како би омекшало.
Након тога га осушите папирним убрусом и кратко запеците у тигању са свих страна како сокови не би исцурили током печења.
У зависности од комада меса и начина припреме, потом га можете пребацити у рерну. Ипак, немојте га сjећи чим буде готово, већ му оставите десетак минута да одмори. Прије тога можете га умотати и у алуминијумску фолију, пише Пун куфер.
Уз одговарајућу маринаду и мање цијењени комади меса могу постати изузетно мекани, сочни и мирисни.
Још један трик којим се служе професионални кувари јесте саламура, односно вода са сољу. Осим воде и соли, можете додати и омиљене зачине, попут ловоровог листа, мајчине душице и бибера. За саламуру је потребно 20 грама соли на литар воде. Ако вам је потребно пет литара воде да прекријете месо, додајте 100 грама соли. Загријте воду и непосредно прије него што прокључа убаците зачине.
Када се вода охлади, прелијте њоме месо тако да буде потпуно прекривено и оставите га у фрижидеру преко ноћи.
Постоје два начина за припрему укусног меса: брзо, на јакој ватри или полако, на ниској температури. Све између тога може да резултира жилавим или тврдим месом. Ово правило важи без обзира на технику припреме, било да је ријеч о кувању, пржењу, кувању на пари, печењу на роштиљу или у рерни.
Месо се састоји од везивних влакана и мишићних ћелија које му дају сочност. Везивна влакна углавном се састоје од колагена, који почиње да се разграђује на температури од око 50 степени Целзијуса.
На нешто вишој температури, која зависи од врсте меса, и мишићне ћелије почињу да се разграђују, сокови излазе, а месо постаје жилаво. Поново може да омекша једино ако се дуго припрема на ниској температури, како би се колаген разградио и претворио у желатин. Резултат је мекана, готово лепљива текстура, карактеристична за добра јела од меса припремљена у сосу, попут гулаша.
Вештина добрих кувара огледа се у томе да месо испеку тако да сачува сочност или да га припремају довољно дуго да поново омекша.
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Скупљи комади меса, попут свињског филеа, обично немају много везивних влакана, па се могу брзо припремати у тигању или на роштиљу. Свињски одресци од бута одличан су избор за поховање. Биће довољно око четири минута печења са сваке стране, односно нешто дуже ако су комади већи.
Жилавије комаде, који се препознају по прошараности масноћом и жилицама, најбоље је динстати или пећи у поклопљеној посуди у рерни. Маснији комади свињетине, као и царско месо, идеални су за спору припрему.
Ако желите да припремите брз ручак, одличан избор је stir-fry метода. Подразумева пржење поврћа и меса исјеченог на комаде величине залогаја, у тигању на јакој ватри. За то можете користити свињски филе или лунгић. Важно је само да не претрпате тигањ како месо не би почело да се кува у сопственим соковима. Боље је да га пржите из два пута.
Да бисте били сигурни да је месо печено, али не и препечено, корисно је да имате кухињски термометар. Приликом мјерења температуре убодите га у најдебљи дио меса, водећи рачуна да не додирује кост.
Да бисте добили хрскаву корицу на царском месу, важно је да засечете кожу прије печења и добро је посолите. Пошто је кожа прилично чврста, за то ће вам бити потребан квалитетан и оштар нож.
Плитко засеците само горњи слој коже, преко цијеле површине, али пазите да не засечете месо. Утрљајте со и, по жељи, оставите месо неколико сати у фрижидеру. Не заборавите да га у рерну ставите тако да кожа буде окренута нагоре.
Хрскава пржена свињска потрбушина популарно је јело у многим земљама шпанског говорног подручја. У Доминиканској Републици позната је под називом чичарон (chicharrón). Припрема подразумијева кување царског меса у води са зачинима, а затим и пржење у уљу.
Мекани и сочни свињски образи идеални су за послуживање у густом сосу пуном укуса. Најприје уклоните жилице и опне, затим их уваљајте у брашно и кратко пропржите са свих страна.
У истом тигању пропржите коренасто поврће, па додајте месни бујон и зачине. Након кратког крчкања вратите месо у сос, а можете додати и мало пива. Поклопите и динстајте око два сата. Посљедњих пола сата скините поклопац како би се сос згуснуо.
Приликом припреме свињских ребара можете користити суву или течну маринаду, у зависности од тога да ли месо желите да печете на роштиљу или у рерни.
Сува маринада одличан је избор за роштиљ, док је течна погоднија за припрему у рерни. У течну маринаду додају се свјежи састојци попут црног лука, бијелог лука и коријандера, који се одлично слаже са свињетином.
Ребра најприје посолите и побиберите, а затим их прелијте водом у коју сте додали исјецкано поврће, зачине и мало уља. Количина течности треба да буде довољна да прекрије месо.
Оставите месо у маринади преко ноћи или највише два дана. Тако припремљена ребра пеку се на температури од 140 до 150 степени Целзијуса, у зависности од дебљине. Као оквирно правило, рачунајте на сат времена печења по килограму меса.
За суву маринаду, осим соли и бибера, можете користити зачине по жељи, попут гранулисаног црног и бијелог лука, слатке или љуте мљевене паприке и чилија. Мјешавину утрљајте у месо које одмах можете ставити на роштиљ, мада је боље да мало одстоји ако имате времена. Пеците на умјереној ватри око пола сата, у зависности од дебљине ребара.
Со омекшава месо, па је добро да одреске посолите најмање 30 минута пре печења, а још боље четири сата раније ако имате времена.
Можете направити и саламуру од 700 милилитара хладне воде и три кашике крупне морске соли, па у њу потопити одреске. По жељи додајте зачинско биље, бијели лук и лимунов сок.
Прије печења месо осушите папирним убрусом, а затим га запеците у добро загрејаном тигању са обе стране. Извадите месо, па у тигањ додајте комадић путера, чен бијелог лука и гранчицу мајчине душице.
Дрвеном варјачом састружите карамелизоване сокове са дна тигања и мијешајте неколико минута. Проциједите сос и сачувајте га до послуживања.
Месо затим пребаците у рерну. Свињски котлет биће печен када температура у његовом најдебљем дијелу достигне 60 до 62 степена Целзијуса. У зависности од дебљине одреска, биће потребно шест до десет минута у претходно загријаној рерни на 200 степени.
Када завршите печење, прекријте одрезак алуминијумском фолијом и оставите га најмање пет минута да се сокови равномерно распореде. Тако ћете сачувати његову сочност. Послужите уз сос и прилог по жељи.
Ако желите хрскаву сланину, немојте је стављати у веома загрејан тигањ јер лако може да загори. Резултат ће бити препечена, тврда и горка сланина.
Најбржи начин да добијете добар резултат јесте да сланину ставите у хладан тигањ и пржите неколико минута на слабој ватри. Ако припремате већу количину, можете је пећи и у рерни, на папиру за печење, на 200 степени око 15 минута.
Међутим, ако желите да сланина буде истовремено хрскава и сочна, потребан вам је још један састојак: вода.
Ставите сланину у тигањ и сипајте толико воде да је готово прекрије. Када вода прокључа, смањите температуру на средње јаку и сачекајте да испари. Затим додатно смањите ватру и наставите да печете док сланина не порумени и постане хрскава.
Док вода кључа, масноћа из сланине почиње да се топи, па месо неће загоријети док чекате да се испече. Резултат је хрскава, али мекана и сочна грицкалица.
Цепкана свињетина, амерички је класик који је име добио по сочном месу које се лако раздваја виљушком на влакна. Најчешће се служи у пециву, тортиљама или уз омиљену салату.
Ово јело лако можете припремити и код куће, спорим печењем у рерни на нижој температури. Најчешће се користи свињска плећка јер садржи довољно масноће, а добар избор је и потрбушина. Након маринирања, месо је спремно за печење.
Неки кувари препоручују да месо ставите на решетку постављену изнад плеха, на чије дно ћете сипати мало воде, а затим све прекријете алуминијумском фолијом. Тако ће месо остати посебно сочно. Можете га пећи и у мјешавини бујона и зачина.
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Месо се пече око два сата по килограму, на температури од приближно 140 степени Целзијуса. Готово је када може лако да се раздваја виљушком.
Свињски врат можда није међу најцијењенијим комадима меса, али уз добру припрему лако може да постане прави специјалитет. Прошаран масноћом, одличан је за печење на роштиљу јер остаје сочан, али га можете припремити и у тигању или рерни.
Ако желите сочан свињски врат из рерне, најприје га оставите у маринади преко ноћи, а затим кратко запеците у тигању са свих страна како би задржао сокове.
Ставите месо у посуду за печење и додајте толико бујона да допире до трећине висине меса. Поклопите посуду и пеците на нижој температури неколико сати, у зависности од количине меса. Током печења, по потреби доливајте још бујона.
Сокове од печења можете додатно укувати и послужити уз месо, кромпир и поврће.
Ако се месо предуго пече на прениској температури, може изгубити сочност и постати суво. Зато, ако се одлучите за припрему на роштиљу, водите рачуна да га претходно добро загријете.
Одреске дебљине око једног центиметра пеците приближно четири минута са сваке стране. Када буду готови, прекријте их алуминијумском фолијом и оставите најмање пет минута да одморе. Тако ће задржати сочност.
Ако тигањ није довољно загријјан, месо ће се залијепити, а сокови ће исцурјети. Кувари савјетују да најприје сипате мало уља у тигањ који добро задржава топлоту. Загрејте га, па додајте месо прије него што уље почне да се дими.
Идеално је да температура буде висока на почетку, док се месо не запече, а затим је смањите на средњу. Док се месо пече, немојте се удаљавати из кухиње, али избјегавајте и непрестано боцкање, окретање и помјерање. Када буде готово, угасите ринглу и склоните тигањ са ватре како се месо не би исушило.
Ако одлучите да га припремите у рерни, свињски каре можете премазати сенфом и посолити или утрљати мјешавину соли и сувих зачина.
Најприје запеците месо у тигању са свих страна, а затим га пребаците у посуду за печење. Додајте мало бујона и поклопите. У зависности од величине комада, пеците око пола сата на 180 степени Целзијуса.
Након тога скините поклопац, по потреби додајте још бујона и наставите да печете још приближно пола сата, пише Данас.
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