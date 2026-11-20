Аутор:АТВ редакција
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Кућа може изгледати беспријекорно чисто, а ипак постоје детаљи који кваре утисак чим гости пређу праг.
Постоји неколико мјеста у кући која често заборављамо да очистимо.
Тепих је усисан, јастуци намјештени, на столу чека тацна са кафом, а кућа изгледа уредно.
Ипак, постоје мјеста на којима често остану трагови прашине, отисци прстију или мрље које примијетимо тек када нам неко дође.
Није ријеч о томе да не чистимо довољно, већ да нека мјеста у кући свакодневно гледамо, а ријетко их заиста примијетимо.
Како пише "Крстарица" постоји неколико детаља на које вриједи обратити пажњу а не одузимају много времена и могу да учине да цијели дом изгледа уредније.
Прво што гост дотакне јесте квака на улазним вратима. Око браве остају сивкасти отисци и трагови кључева, а на бијелим вратима то се види и са два метра. Пребришите кваку и дио око ње крпом натопљеном млаком водом са неколико капи детерџента за суђе, па осушите. Посао од минут.
Прекидачи за свјетло су тиха мука сваког ходника. Додирујемо их у мраку, мокрим или масним прстима, па се око дугмета временом створи жућкасти ореол. Овдје без прскања течности директно по прекидачу. Узмите суву или тек благо навлажену и добро исцијеђену крпу, па обришите само маску, њежно и без гурања воде у прорезе.
Највећа превара у кухињи стоји на врху елемената. Одоздо изгледају беспријекорно, али горња површина скупља пару од кувања и прашину, па настаје љепљив, сиви слој који подсјећа на филц. Гост га види чим сједне, јер из сједеће позиције поглед иде право горе.
Топлу воду са мало детерџента нанесите сунђером, оставите пет минута да омекша, па обришите. Послије чишћења положите стари новински папир или папир за печење преко врха, па га сљедећи пут само замијените.
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Лајсне и углови су друга крајност. Усисивач прође средином собе, а уз зид остане танка линија прашине, длаке и мрвице. У становима са радијатором испод прозора та трака је још дебља. Пређите лајсне влажном крпом навученом на метлу, а за углове искористите ужи наставак усисивача.
Највећи проблем код огледала нису флеке, проблем је лоше брисање. Пређете папирним убрусом на брзину и остану кругови који се под лампом у ходнику сијају. Исто важи за стаклена врата витрине и сточић. Помијешајте воду и алкохолно сирће у једнаким омјерима, попрскајте крпу умјесто стакла и бришите одозго према доље, па дотјерајте сувом памучном крпом или згужваним новинама.
Гости не провјеравају ормане нити гледају испод кревета. Примјећују оно што им је у висини руку и погледа. Зато пред долазак није потребно генерално чишћење цијеле куће, довољно је обићи ових пет тачака са једном крпом и флашицом сирћета, и стан одједном изгледа сређено до краја.
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