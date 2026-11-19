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Бијели слој на површини расола не значи аутоматски да се кисели купус покварио. Током ферментације може да се појави површински квасац, познат као Камов квасац. Проблем је што и буђ може бити бијела, па само на основу боје није могуће процијенити да ли је купус безбједан за јело.
Камов квасац обично изгледа као танак, раван филм на површини течности. Није пахуљаст и не расте у издигнутим, округлим наслагама. Таква појава је честа код ферментисаног поврћа и сама по себи није знак да га треба бацити. Површински слој треба уклонити, а купус држати потопљеним у расолу.
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Буђ чешће ствара издигнуте, мекане или пахуљасте наслаге. Може бити зелена, плава, смеђа или црна, али и бијела. Зато је важно погледати структуру премаза, као и стање самог купуса. Ако листови постану слузави или се из бурета шири мирис трулежи умјесто уобичајеног киселог мириса, купус треба бацити.
Ту није довољно рећи „само скините оно што се види“. Препоруке за малу количину буђи на самој површини расола нису потпуно једнаке: поједина стручна упутства допуштају да се мала површинска наслага пажљиво уклони, док смјернице Универзитета у Калифорнији за потврђену буђ на ферментисаном поврћу савјетују бацање захваћене количине. Ако је буђ захватила купус, има је много, купус непријатно мирише или нисте сигурни шта гледате, немојте га јести.
Најважније је да главице или листови током кисељења остану потпуно испод површине расола. Купус који вири из течности долази у додир са ваздухом, што погодује развоју површинског квасца и буђи. Користите чисту посуду и одговарајући тег који ће га држати потопљеним, а при припреми се држите провјереног односа соли и воде. Превише соли може да успори ферментацију, док премало може да поремети њен ток, преноси Курир.
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Дакле, танак, раван бијели филм није исто што и пахуљаста буђ. Када уз изглед премаза постоје и други знаци кварења, попут слузавих листова и мириса трулежи, нема разлога за ризиковање.
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