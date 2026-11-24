Pripadnici MUP-a u Kragujevcu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su S. M. (49) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija.

On se sumnjiči da je u posjedu imao nelegalno oružje, koje je, kako se sumnja, jutros u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu upotrijebio njegov sedamnaestogodišnji sin, koji je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.

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Naime, Policijskoj upravi u Kragujevcu je jutros oko 8 sati prijavljeno da je nepoznato lice sa puškom ušlo u Prvu tehničku školu u Kragujevcu i odmah po prijavi, obaviještene su sve raspoložive policijske patrole.

Na mjesto događaja prva je stigla patrola interventne jedinice, koja je u saradnji sa školskim policajcem locirala osumnjičenog sedamnaestogodišnjaka i za šest minuta od inicijalne prijave ga bezbjedno savladala, uhapsila i pronašla oružje.

Kako se sumnja, sedamnaestogodišnji učenik četvrtog razreda ove škole donio je u školu malokalibarsku pušku za čije držanje njegov otac ne posjeduje dozvolu i iz nje ispalio jedan projektil u pravcu portirnice, gdje je projektil probio staklo i potom povrijedio pedesetogodišnju radnicu škole u predjelu noge. Druga radnica zadobila je takođe povredu noge, usljed pucanja stakla.

Vrijeme izvršenja ovog događaja bilo je u toku nastave, tako da na hodniku i u dvorištu pomenute škole nije bilo učenika. Nakon ovog događaja, svi učenici škole su bezbjedno evakuisani.

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S. M. će biti određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, dok će sedamnaestogodišnjak, nakon saslušanja, biti sproveden sudiji za maloljetnike Višeg suda u Kragujevcu.

Policijski službenici u saradnji sa nadležnim tužilaštvom utvrđuju sve okolnosti događaja, a u toku su pretresi objekata i prikupljanje dokaza.

(Telegraf.rs)