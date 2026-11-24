Tačno u 8.00 časova, dok je trajao prvi čas, sedamnaestogodišnji učenik četvrtog razreda ušao je u školu sa malokalibarskom puškom svog oca i povukao obarač.

Dvije radnice tehničkog osoblja – žene koje svakog jutra prve otključavaju vrata škole i brinu o djeci – završile su u bolnici. Jednu je pogodio metak, a drugu krhotine stakla koje se rasprslo od siline hica. Samo pukom srećom i činjenicom da su đaci i profesori u tom trenutku bili iza zatvorenih vrata učionica izbjegnut je masakr.

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Kobni propust u četiri zida

Dok policijske trake opasuju kvart oko Prve tehničke škole, inspektori stežu obruč oko ključnog pitanja: kako je malokalibarska puška završila u rukama tinejdžera?

Zakon je jasan – puška mora biti pod ključem, u teškom metalnom sefu, odvojena od municije, kao u trezoru. U praksi je očigledno negdje došlo do propusta. Istraga sada pretresa porodičnu kuću osumnjičenog maturanta i traži odgovore na tri pitanja koja vode direktno ka optuženičkoj klupi za oca:

Da li je u pitanju legalno oružje koje je nemarno držano, nadohvat ruke, ili je otac u kući krio nelegalnu pušku?

Kako je sedamnaestogodišnjak znao gdje se nalazi oružje, gdje je municija i kako je došao do ključa ili šifre?

Koliko je dugo puška bila van nadzora prije nego što je iznesena na ulicu?

Ako se potvrdi da oružje nije bilo zaključano u skladu sa strogim propisima, ocu prijeti višegodišnja robija zbog teškog djela protiv opšte sigurnosti – jer u ovakvim situacijama metak ne ispaljuje samo onaj ko povuče obarač već i onaj ko mu je oružje ostavio na stolu.

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Kako niko nije vidio pušku na ulici?

Još jedan detalj ledi krv u žilama. Malokalibarska puška nije pištolj koji se može gurnuti u džep dukserice ili sakriti u školskoj pernici. Riječ je o dugoj cijevi. Istražitelji sada pregledaju snimke sa svih nadzornih kamera od kuće osumnjičenog do ulaza u Prvu tehničku školu kako bi rekonstruisali njegovu putanju. Kako je moguće da mladić sa puškom u rukama ili torbi pređe put do škole, uđe u hol i zapuca, a da ga niko usput ne zaustavi?

Misterija „mirnog učenika“

Najveću jezu ipak izaziva profil napadača. Direktor Nemanja Joksimović potvrdio je ono što se u ovakvim tragedijama najčešće čuje – da maturant nikada ranije nije bio problematičan. Nije bilo prijava, nije bilo incidenata, nije bilo najave oluje.

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Šta je natjeralo uzornog sedamnaestogodišnjaka da rano ujutro uzme očevu pušku, dođe u školu i zapuca u holu gdje su se zatekle samo spremačice – pitanje je na koje će odgovore morati da daju tužilac za maloljetnike i timovi vještaka. Kragujevac je danas stao, a odgovornost se više ne traži samo u školskom holu već i u kućama u kojima oružje čeka svog sljedećeg korisnika.

(Telegraf.rs)