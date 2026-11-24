Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Tačno u 8.00 časova, dok je trajao prvi čas, sedamnaestogodišnji učenik četvrtog razreda ušao je u školu sa malokalibarskom puškom svog oca i povukao obarač.
Dvije radnice tehničkog osoblja – žene koje svakog jutra prve otključavaju vrata škole i brinu o djeci – završile su u bolnici. Jednu je pogodio metak, a drugu krhotine stakla koje se rasprslo od siline hica. Samo pukom srećom i činjenicom da su đaci i profesori u tom trenutku bili iza zatvorenih vrata učionica izbjegnut je masakr.
Srbija
Dva sata prije pucnjave tinejdžer iz Kragujevca objavio sliku sa puškom
Dok policijske trake opasuju kvart oko Prve tehničke škole, inspektori stežu obruč oko ključnog pitanja: kako je malokalibarska puška završila u rukama tinejdžera?
Zakon je jasan – puška mora biti pod ključem, u teškom metalnom sefu, odvojena od municije, kao u trezoru. U praksi je očigledno negdje došlo do propusta. Istraga sada pretresa porodičnu kuću osumnjičenog maturanta i traži odgovore na tri pitanja koja vode direktno ka optuženičkoj klupi za oca:
Da li je u pitanju legalno oružje koje je nemarno držano, nadohvat ruke, ili je otac u kući krio nelegalnu pušku?
Kako je sedamnaestogodišnjak znao gdje se nalazi oružje, gdje je municija i kako je došao do ključa ili šifre?
Koliko je dugo puška bila van nadzora prije nego što je iznesena na ulicu?
Ako se potvrdi da oružje nije bilo zaključano u skladu sa strogim propisima, ocu prijeti višegodišnja robija zbog teškog djela protiv opšte sigurnosti – jer u ovakvim situacijama metak ne ispaljuje samo onaj ko povuče obarač već i onaj ko mu je oružje ostavio na stolu.
Srbija
Oglasio se direktor škole nakon pucnjave: ''Učenik nije bio ranije problematičan''
Još jedan detalj ledi krv u žilama. Malokalibarska puška nije pištolj koji se može gurnuti u džep dukserice ili sakriti u školskoj pernici. Riječ je o dugoj cijevi. Istražitelji sada pregledaju snimke sa svih nadzornih kamera od kuće osumnjičenog do ulaza u Prvu tehničku školu kako bi rekonstruisali njegovu putanju. Kako je moguće da mladić sa puškom u rukama ili torbi pređe put do škole, uđe u hol i zapuca, a da ga niko usput ne zaustavi?
Najveću jezu ipak izaziva profil napadača. Direktor Nemanja Joksimović potvrdio je ono što se u ovakvim tragedijama najčešće čuje – da maturant nikada ranije nije bio problematičan. Nije bilo prijava, nije bilo incidenata, nije bilo najave oluje.
Srbija
Formiran Krizni štab zbog pucnjave u školi: Oglasilo se Ministarstvo
Šta je natjeralo uzornog sedamnaestogodišnjaka da rano ujutro uzme očevu pušku, dođe u školu i zapuca u holu gdje su se zatekle samo spremačice – pitanje je na koje će odgovore morati da daju tužilac za maloljetnike i timovi vještaka. Kragujevac je danas stao, a odgovornost se više ne traži samo u školskom holu već i u kućama u kojima oružje čeka svog sljedećeg korisnika.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
1 h0
Srbija
1 h0
Srbija
2 h0
Srbija
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu