Nemanja Joksimović, direktor Prve tehničke škole u Kragujevcu, oglasio se nakon pucnjave u toj ustanovi.

"Učenici škole su bezbjedno napustili zgradu. U jutarnjim časovima se desila pucnjava, učenik četvrog razreda ranio je koleginicu koja koja je zaposlena u tehničkom osoblju škole,a koleginica nije životno ugrožena. Brzom reakcijom MUP-a učenik je uhapšen, a mi ćemo dalje pratiti situaciju i potruditi se da brzo normalizujemo nastavu u školi", rekao je on.

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Direktor ove ustanove tvrdi da je povrijeđena jedna radnica škole, a dodaje učenik koji je pucao ranije nije bio problematičan i da se incident desio tokom prvog časa.

Podsjetimo, učenik četvrtog razreda Prve tehničke škole u Kragujevcu ušao je jutros u školu sa puškom, a učenika je savladao policajac, a svi đaci su bezbjedni.

(Kurir)