Najmanje troje ljudi je poginulo, a više od 10 je povrijeđeno od eksplozije u restoranu brze hrane u Hanoju, javili su lokalni mediji.

Od eksplozije su oštećeni obližnji objekti, a AP javlja da se sumnja da je eksploziju prouzrokovalo curenje gasa.

Mediji navode da su od eksplozije uništeni prozori, napukli zidovi i pokidani metalni okviri dok su se urušili krov i tenda restorana.

"Policija je koristila opremu za pronalaženje preživjelih i hidrauliku da bi podizala betonske ploče usljed zabrinutosti da bi još ljudi moglo biti blokirano ispod ruševina, pošto je restoran bio pun u vrijeme eksplozije", pišu mediji.

Srbija Prvi snimci sa mjesta pucnjave u školi u Srbiji

Stanari su evakuisani iz susjednih objekata za koje smatra da nisu sigurni za život nakon oštećenja od eksplozije.

Preliminarni rezultati istrage pokazuju da je uzrok eksplozije curenje gasa, prenosi američka agencija AP.

(SRNA)