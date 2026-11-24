Tecujo Išii, bivša učiteljica iz japanskog grada Onomiči, nastavila je da uči, razmišlja i uživa u svakodnevnim sitnicama čak i u dubokoj starosti. Preminula je 4. novembra 2026. godine, u 106. godini, a pažnju javnosti privukla je svojim pogledom na život i navikama koje je njegovala.

Kada je imala 103 godine, nakon dva boravka u bolnici, primjetila je da joj svakodnevni zadaci postaju sve teži. U početku je sebe kritikovala riječima: „Saberi se!“, ali je vremenom naučila da bude nježnija prema sebi. Shvatila je da je njeno tijelo nosilo kroz više od jednog vijeka i da zaslužuje malo ljubaznosti.

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Uživala je u slatkišima, rješavala matematičke zadatke i ukrštenice, kuvala čaj i posmatrala prirodu sa svoje verande. Priznavala je da osjeća usamljenost, ljubomoru i frustraciju, ali je nastojala da svakog dana pronađe nešto lijepo.

Iza sebe je ostavila pet principa dugovječnosti koji pokazuju kako sačuvati vedar duh, radoznalost i zadovoljstvo životom čak i u dubokoj starosti.

Pronalaženje zadovoljstva u običnim danima

Nakon penzionisanja sa 56 godina, bavila se poljoprivredom i društveno korisnim radom. Živjela je sama nakon smrti supruga, ali je pronalazila načine da uživa u sopstvenom društvu

Voljela je da rešava matematičke zadatke i japanske ukrštenice iz novina, a svoje odgovore zapisivala je u svesku kako bi mogla ponovo da se testira.

- Mislim da sam do sada dobijala savršene rezultate - rekla je ponosno.

Uživala je i u fotografiji. Djeca iz komšiluka često su dolazila kod nje da piju vodu, a ona ih je fotografisala i kasnije im poklanjala razvijene fotografije.

Voljela je i da sjedi na verandi i posmatra planine i polja, čiji se izgled mijenjao sa godišnjim dobima.

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Posebno su je radovali slatkiši.

- Slatke stvari zaista podižu raspoloženje. Danas sam se počastila ekstra velikim pudingom i pojela sve za čas - govorila je.

Naučila je da ohrabruje samu sebe

Išii je teško podnosila gubitak fizičkih sposobnosti. Sa 103 godine dva puta je bila u bolnici zbog infekcije noge i bolova u zglobovima, ukupno oko 50 dana.

Kada su joj svakodnevni poslovi postali naporniji, često je sebe kritikovala jer više nije mogla da postigne ono što je nekada mogla. Međutim, počela je da mijenja odnos prema sebi. Prestala je da se primorava da mete opalo lišće ili čupa korov tokom najvećih vrućina. Shvatila je da je njeno tijelo već mnogo uradilo za nju.

- Ovo mora da je teško. Već si dala sve od sebe - počela je da govori sebi.

Umejsto da žali za onim što više ne može, odlučila je da uživa u malim zadacima koje još može da obavlja.

Nakon izlaska iz bolnice sa 103 godine, mjesec dana je provela kod svoje 70-godišnje nećake, a kasnije se vratila u svoj dom uz podršku porodice, komšija i negovatelja.

- U redu, hajde da napravimo dobru šolju čaja. Hajde da napravimo miso supu! Ja ovo izgovaram naglas da bih se razveselila, a onda dam sve od sebe - otkrila je. Trudila se i da jede hranu koju voli, čak i kada se ne osjeća najbolje.

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- Ako ne jedete, odakle ćete dobiti energiju? - govorila je.

Slušanje drugih sa empatijom

Išii je vjerovala da prijatna atmosfera među ljudima počinje sposobnošću da se saslušaju tuđa osjećanja.

Pošto u mladosti nije imala mnogo ljudi kojima je mogla da se povjeri, naučila je koliko znači kada neko želi da sasluša ono što vas muči.

- Možda ne mogu baš mnogo da pomognem, ali mislim da je važno imati nekoga sa kim možeš da razgovaraš i podijeliš svoja osjećanja.

Nije krila ni da joj ponekad nije bilo lako da sluša druge. Budući da nikada nije imala djecu, priče o nečijim ćerkama i unucima ponekad su u njoj izazivale ljubomoru.

- Kada se to desi, pokušavam da ostavim ljubomoru po strani, podsjetim se da svako ima svoje probleme i nastavim da slušam - objasnila je.

Sličan pristup imala je i u braku. Njen suprug je ranije veliki dio plate trošio na alkohol, što joj je teško padalo, ali su vremenom naučili da se prilagođavaju jedno drugom. Brinula se o njemu i nakon moždanog udara, sve do njegove smrti.

- Potrudite se da primjetite dobro u drugoj osobi. Što se tiče stvari koje vam se ne sviđaju, ponekad morate da naučite da ih previdite. Možda je to tajna zajedničkog starenja - rekla je.

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Prihvatanje pomoći sa zahvalnošću

Kako je starila, Išii je sve više bila potrebna pomoć drugih. Nakon izlaska iz bolnice sa 103 godine, mjesec dana je provela kod svoje 70-godišnje nećake, a kasnije se vratila u svoj dom uz podršku porodice, komšija i njegovatelja.

Bila je svesna koliko joj njihova pomoć znači i trudila se da je ne uzima zdravo za gotovo.

- Toliko ljudi mi pomaže i podržava me, i to mi je omogućilo da živim sama. Ali uvijek sebe podsjećam da ne uzimam zdravo za gotovo ono što drugi rade za mene. Vonjela bih da postoje stvari koje i ja mogu da uradim za njih.

Istraživanje objavljeno 2024. godine u časopisu JAMA Psychiatry, koje je pratilo skoro 50.000 starijih medicinskih sestara, pokazalo je da su žene sa najvišim nivoom zahvalnosti imale devet odsto manji rizik od smrti u poređenju sa onima koje su iskazivale najmanje zahvalnosti.

Ostajanje mentalno aktivnim

I u dubokoj starosti Išii je nastavila da neguje svoja interesovanja. Rješavala je matematičke zadatke, kuvala, pripremala čaj i obrađivala baštu kada je mogla.

Prema riječima psihijatra Lija Čengsuna, takve aktivnosti angažuju mozak, podstiču koncentraciju i pružaju osjećaj zadovoljstva i postignuća.

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Istraživanje sprovedeno u Japanu, koje je šest godina pratilo skoro 11.000 starijih osoba, pokazalo je da je kuvanje kod kuće najmanje jednom nedjeljno povezano sa manjim rizikom od demencije.

Stručnjaci ističu da je važno prilagoditi aktivnosti fizičkim mogućnostima i usmjeriti se na ono što osoba i dalje može da radi, umjesto da žali za izgubljenim sposobnostima.

Život Tecujo Išii pokazuje koliko su joj značili svakodnevna aktivnost, radoznalost, zahvalnost i prihvatanje promjena koje donosi starenje, prenosi Kurir.

Njene riječi možda najbolje oslikavaju njen pogled na život:

- Moje tijelo se možda više ne kreće onako kako želim, ali moj duh je i dalje slobodan.