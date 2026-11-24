Velika akcija potrage za odbjeglim lavom, zbog kog je više od 100 pripadnika nadležnih službi blokiralo istanbulsko naselje Uskumrukoj u okrugu Sarijer, završena je neočekivanim preokretom.

Nakon višednevnog straha među mještanima, Guvernerstvo Istanbula saopštilo je da detaljnim pregledima snimka utvrđeno da uočena životinja uopšte nije lav niti bilo koja druga velika mačka.

Drama u ovom istanbulskom naselju počela je kada je jedan mještanin pozvao broj za hitne slučajeve 112 i prijavio da je u blizini šume vidio lava. Na teren su odmah upućene ekipe Direkcije nacionalnih parkova, žandarmerije i opštinske policije, a tužilaštvo je pokrenulo istragu o tome kako je takva životinja mogla da dospije u Tursku i ko je njen vlasnik.

Termalni dronovi i blokirana naselja

Timovi za pretragu ubrzo su pregledali snimke sa sigurnosnih kamera i termalnim dronovima locirali životinju za koju se prvobitno pretpostavljalo da je ženka lava. Iz predostrožnosti, svi ulazi i izlazi iz naselja su zatvoreni, a mještanima je naređeno da ne napuštaju svoje domove.

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U kancelariji načelnice naselja Šejde Ust formiran je koordinacioni centar, a u akciji je angažovano više od 100 ljudi, uključujući i specijalizovani komandni tim od 20 pripadnika Žandarmerijske komande provincije Istanbul. S obzirom na to da su tragovi tokom noći izgubljeni, potraga je nastavljena sljedećeg dana iz vazduha i sa zemlje.

Uzrujani mještani i lažne optužbe

Vijest o prijetnji izazvala je veliku paniku među lokalnim stanovništvom. Asja Filiz Guneš, koja živi u tom dijelu grada, opisala je dramatične trenutke kada su je po povratku kući oko ponoći dočekali brojni policajci i žandarmi.

„Bili smo uplašeni. Razgovarali smo sa dečakom koji je rekao da je video lava i pozvao žandarmeriju. Zapitala sam ga da li je dobro i da li je nešto koristio, ali smo brzo saznali da svi tragaju za životinjom. Najvažnije pitanje je bilo ko hrani ovog lava, koji je to psihopata i kako je ušao u našu zemlju. Do jutra nismo mogli da spavamo od straha“, rekla je Guneš.

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Tokom trajanja potrage, na društvenim mrežama proširile su se i glasine da životinja pripada fudbaleru Galatasaraja Abdulkerimu Bardakčiju. Reprezentativac Turske ubrzo je demantovao ove navode na duhovit način.

„Želim nešto da kažem jer je zemlja trenutno u haosu. Imam jednog lava kojeg držim kod kuće, a to je moj sin“, poručio je Bardakči za klupsku televiziju.

Zvanični preokret Guvernerstva Istanbula

Nakon detaljne analize novih snimaka iz različitih uglova, Guvernerstvo Istanbula zvanično je saopštilo da na terenu nema konkretnih dokaza o prisustvu lava i da snimljena životinja ne pripada porodici velikih mačaka, čime su okončane opsežne mjere bezbjednosti u ovom dijelu Istanbula, prenosi Telegraf.rs.