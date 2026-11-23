Meksička vojska ubila je 16 članova narko-kartela tokom operacije koja je dovela do hvatanja njegovog vođe Fausta Isidra Meze Floresa, a poginula su i četiri vojnika, izjavio je sekretar za nacionalnu odbranu general Rikardo Trevilja Treho.

Trevilja je rekao da su operaciju na terenu izvršili vojska, vazduhoplovstvo i Nacionalna garda.

On je naveo da je učešće administracije SAD bilo ograničeno na razmjenu informacija koje su korištene za precizno određivanje lokacije traženog pojedinca.

Meksičke vlasti su pokrenule operaciju tokom vikenda u Gvasaveu, u državi Sinaloa, da bi uhvatile Floresa.

Vojska je rasporedila specijalne snage, padobrance, redovnu pješadiju i državnu policiju Sinaloe. Pripadnici vojske imali su i vatrenu podršku pet helikoptera "UH-60 blek hok".