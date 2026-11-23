Devetnaestogodišnji sin okružnog komesara sa Floride upucan je iz vatrenog oružja dok je kampovao sa prijateljima, a nadležne službe pozvale su građane da pomognu u istrazi njegove smrti.

Keri Vašington Vinson kampovao je sa prijateljima pored rijeke Blekvoter u nedelju uveče, kada ga je u šatoru pogodio metak ispaljen izvan njihovog kampa, saopštio je njegov otac Džo Vinson u objavi na društvenim mrežama u ponedjeljak ujutru. Džo Vinson je nedavno stupio na dužnost komesara za četvrti okrug okruga Eskambija na Floridi.

Vinson je naveo da za sada nema dodatne informacije koje bi mogao da podeli, s obzirom na to da je istraga u toku.

"Šokirani smo i slomljeni zbog gubitka našeg divnog dječaka", naveo je on u kratkom saopštenju.

Kancelarija šerifa okruga Santa Roza saopštila je da aktivno istražuje smrtonosnu pucnjavu koja je prijavljena u nedjelju, 22. novembra, u blizini reke Blekvoter. Portparolka šerifove kancelarije potvrdila je identitet žrtve za magazin Pipl.

Carey Washington Vinson: Florida County Commissioner's son, 19, fatally shot while camping with friends https://t.co/YHq3k2O8Fg — Hindustan Times (@htTweets) November 23, 2026

Prema navodima policije, nadležne službe primile su poziv na broj 911 kojim je prijavljena pucnjava. Kada su zamjenici šerifa stigli na mesto događaja, zatekli su mladića sa prostrelnom ranom na glavi. On je proglašen mrtvim.

"Istražitelji nastavljaju da prikupljaju dokaze na mestu događaja i utvrđuju sve okolnosti ovog incidenta", navodi se u saopštenju, uz napomenu da će dodatne informacije biti objavljene kada to bude moguće.

Mlađi Vinson bio je uspješan takmičar u debatama. Na nacionalnom prvenstvu InkubejtDebate, održanom od 30. maja do 1. juna 2025. godine u Sarasoti na Floridi, osvojio je sedmo mesto.

Svi koji su primjetili sumnjive aktivnosti u toj oblasti ili imaju bilo kakve informacije o pucnjavi pozvani su da se jave kancelariji šerifa.