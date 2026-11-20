Autor:ATV redakcija
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Muškarac (32) je teško ranjen u pucnjavi u zagrebačkom naselju Trnje.
Nepoznata osoba najprije je pucala u njega, a nakon toga ga više puta udarila po glavi, nakon čega je pobjegla.
Napad se dogodio u četvrtak, 19. novembra, u poslijepodnevnim časovima. Zagrebačka policija i dalje traga za počiniocem, a hrvatski mediji navode da se sumnja na pokušaj ubistva 32-godišnjaka.
Napadač je, kako se navodi u popodnevnim satima na zatvorenoj terasi ugostiteljskog objekta prišao 32-godišnjaku i iz vatrenog oružja ispalio hitac u predio donjeg ekstremiteta.
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Zatim ga je zasad neutvrđenim predmetom nekoliko puta udario u glavu, nakon čega je pobjegao.
Ranjeni muškarac je prevezen u Kliničko bolnički centar Zagreb, gdje su mu konstatovane teške povrede, prenosi Euronews.
Kriminalističko istraživanje je u toku.
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