Muškarac (32) je teško ranjen u pucnjavi u zagrebačkom naselju Trnje.

Nepoznata osoba najprije je pucala u njega, a nakon toga ga više puta udarila po glavi, nakon čega je pobjegla.

Napad se dogodio u četvrtak, 19. novembra, u poslijepodnevnim časovima. Zagrebačka policija i dalje traga za počiniocem, a hrvatski mediji navode da se sumnja na pokušaj ubistva 32-godišnjaka.

Napadač je, kako se navodi u popodnevnim satima na zatvorenoj terasi ugostiteljskog objekta prišao 32-godišnjaku i iz vatrenog oružja ispalio hitac u predio donjeg ekstremiteta.

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Zatim ga je zasad neutvrđenim predmetom nekoliko puta udario u glavu, nakon čega je pobjegao.

Ranjeni muškarac je prevezen u Kliničko bolnički centar Zagreb, gd‌je su mu konstatovane teške povrede, prenosi Euronews.

Kriminalističko istraživanje je u toku.