Nevrijeme koje je večeras zahvatilo veći dio Crne Gore izazvalo je probleme na distributivnoj mreži, zbog čega je više naselja na području Podgorice i Cetinja ostalo bez napajanja električnom energijom.

Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) saopštili su da su ekipe na terenu i rade na otklanjanju kvarova, prenio je portal Cdm.

Bez struje je danas popodne ostao i Tivat na cijeloj svojoj teritoriji.

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Kako portal nezvanično saznaje, sumnja se na kvar na glavnom dalekovodu usljed nepovoljnih vremenskih prilika, prenosi Tanjug.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku prekida, niti o očekivanom terminu ponovnog uspostavljanja snabdijevanja električnom energijom.