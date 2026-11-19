Zbog obilnih padavina i velike količine kiše koja se slila u Gacko, rijeka Mušnica je nabujala.

Do 19 časova na području Gacka palo je 80 litara kiše po metru kvadratnom, potvrdili su za ATV iz Meteorološke stanice u Trebinju. Udari vjetra dostizali su brzinu od 76 kilometara na čas.

Obilne padavine u večernjim satima izazvale su probleme i na gatačkim ulicama, koje su bile pod vodom.

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"Najveći problemi stvaraju se na magistralnom putu M-20, gdje nam voda donosi materijal sa puteva, kao i sa sporednih gradskih ulica. Na terenu su mašine i putarska ekipa. Obilazi se svaka dionica kako bi se odroni uklonili na vrijeme", rekao je za ATV Blagoje Milošević iz "Hercegovina puteva".