Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Zbog obilnih padavina i velike količine kiše koja se slila u Gacko, rijeka Mušnica je nabujala.
Do 19 časova na području Gacka palo je 80 litara kiše po metru kvadratnom, potvrdili su za ATV iz Meteorološke stanice u Trebinju. Udari vjetra dostizali su brzinu od 76 kilometara na čas.
Obilne padavine u večernjim satima izazvale su probleme i na gatačkim ulicama, koje su bile pod vodom.
Gradovi i opštine
Snažno nevrijeme pogodilo Hercegovinu: Poplavljene ulice, saobraćaj otežan
"Najveći problemi stvaraju se na magistralnom putu M-20, gdje nam voda donosi materijal sa puteva, kao i sa sporednih gradskih ulica. Na terenu su mašine i putarska ekipa. Obilazi se svaka dionica kako bi se odroni uklonili na vrijeme", rekao je za ATV Blagoje Milošević iz "Hercegovina puteva".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
3 h0
Gradovi i opštine
5 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
2 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu