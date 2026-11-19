Velike količine kiše poplavile su ulice Gacka, a na magistralnom putu prema Bileći saobraćaj se otežano odvija zbog odrona.

"Nije nigdje kritično, ima pojava odrona, ali očekujemo još, jer je sada počeo duvati jak vjetar. Najveći problemi se stvaraju na M20, gdje nam voda donosi materijal sa puteva, kao i sporednih gradskih ulica. Na terenu su mašine i putarska ekipa. Obilazi se svaka dionica, kako bi se odroni otklonili na vrijeme", rekao je za ATV Blagoje Milošević iz "Hercegovina puteva".