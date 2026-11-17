Pune dvije godine Gacko nema skupštinske većine. Ova tema uvijek aktuelna ali za načelnika i dalje bolna.

"Načelniče imate li konačno većinu?

"Pa jel je ima na dnevnom redu. Ma sastavljam bježi", rekao je načelnik Opštine Gacko Vukota Govedarica nakon čega je zalupio vratima.

Da se umjesto lupanja vratima razgovaralo možda bi većine bilo. Ovako pojedinci ne znaju jesu li vlast ili opozicija.

Jeste li vlast ili opozicija?

"Uff mislim opozicija", odgovorio je odbornik SNSD-a na pitanje da li je vlast ili opozicija Veselin Mučibabić, i dodao "Pa evo vidjećemo, konstruktivna opozicija".

"Nemamo", odgovorio je odbornik SDS-a Milan Savić na pitanje ATV-a da li konačno imaju većinu.

A, da li trpe građani Gacka zbog odbornika?

"Pa jednim dijelom trpe. Ništa se ne radi, projekti stali, sve stalo", odbornik SPS-a Saša Lozo.

"Normalno da trpe i to svi vidimo ali svak ćuti. Naopako, ja ne mogu da shvatim i ne može mi u glavu da se ljudi ne mogu dogovoriti. Sve što je do sada rađeno naopako je rađeno. Vidjeli ste te direktore što su birani što sam ja glasao za njih oni ne dolaze ne rade. Katastrofa", istakao je odbornik SDS-a Miroslav Vuković.

O gatačkim katastrofama neprestano piše novinarka Milanka Kovačević. Opština propada, kaže za ATV.

"Pa ja mislim da to sam i napisala da su da su čak i građani odustali od Gacka i jednostavno dvije godine su prošle u nekakvom natezanju i čini mi se da je tu Gacko talac tih nekih prepucavanja i političkih računica koje su iznad čini mi se i za odbornike kvaliteta života i budućnosti građana", istakla je novinar portala Direkt Milanka Kovačević.

U gatačkom parlamentu većina zavisi od tačke do tačke. Nekada su svi ZA ili svi protiv a nekada niko ni sa kim. Predsjednik se trudio, mijenjao stranke i strane ali džaba.

"Pa jel vama teško da radite kada ne znate ko je većina? Raditi se mora", istakao je predsjednik SO Gacko Siniša Mandić.

Bitno je da terma radi i dimi zbog nje su Gačani među bogatijim u Srpskoj. Zahvaljujući njoj propali projekti i političke demagogije lakše se prebrode.