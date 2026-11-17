Autor:ATV redakcija
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U porodilištu Univerzitetske bolnice Foča protekla tri dana bila su u znaku najljepših početaka, gdje je na svijet stiglo deset beba, sedam dječaka i tri djevojčice.
"Deset novih života, deset razloga za osmijeh i neizmjernu radost porodica koje su postale bogatije za svoje najmlađe članove. Naše porodilište ispunili su prvi plač, nježnost i trenuci koji se pamte cijelog života", navode iz fočanske bolnice.
Ponosnim roditeljima uputili su iskrene čestitke, a najmlađima su poželjeli dobrodošlicu, dobro zdravlje i srećno odrastanje.
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