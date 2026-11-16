Logo

Održana pokazna vježba zaštite i spasavanja "Zvornik 2026"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
16.11.2026 14:27

Komentari:

0
Pokazna vježba zaštite i spasavanja "Zvornik 2026" održana je danas na obali Drine, na lokalitetu ispod mosta kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića u ovom gradu.
Foto: Srna

Pokazna vježba zaštite i spasavanja "Zvornik 2026" održana je danas na obali Drine, na lokalitetu ispod mosta kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića u ovom gradu.

Načelnik Službe civilne zaštite iz Zvornika Goran Škiljević rekao je novinarima da su izvedene četiri pokazne vježbe čiji je cilj koordinacija svih subjekata zaštite i spasavanja.

Načelnik bijeljinskog Područnog odjeljenja Republičke uprave civilne zaštite Aleksandra Malinović naglasila je da sa zvorničkim službama postoji odlična saradnja tokom cijele godine u svim segmentima zaštite i spasavanja.

"Ove vježbe koje realizujemo tokom godine možda su i najvažnije, a sprovode se da bi bili što spremniji i obučeniji i da bi uspostavili zajedničku komunikaciju i koordinaciju na svim nivoima", istakla je Malinovićeva.

Komandir Profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice iz Zvornika Slaviša Milić rekao je su pripadnici ove jedinice tokom ove godine intervenisali u tridesetak slučajeva spasavanja lica iz saobraćajnih nezgoda, koristeći alate koje imaju na raspolaganju da bi lakše i brže došli do povrijeđenog lica.

On je naveo da je veoma značajno da pripadnici vatrogasne ekipe pokažu svoje znanje i stručnost, dodavši da se tokom cijele godine pripremaju za ovakve i slične situacije, posebno vodeći računa o brzina od koje zavise i nečiji životi.

Iz Gradske organizacije Crvenog krsta istakli su da su ovakve vježbe posebno značajne za mlade i volontere, jer im pružaju priliku da na praktičnim primjerima nauče kako se reaguje u vanrednim situacijama i na koji način mogu pomoći ugroženima.

Vježba se odnosila na simulaciju evakuacije i zbrinjavanje lica iz Drine, spasavanje povrijeđenih iz vozila nakon saobraćajne nezgode, evakuacija lica koje želi da izvrši samoubistvo i gašenje zapaljene plinske boce. U okviru scenarija uvježbavano je i pružanje prve pomoći, zbrinjavanje i transport povrijeđenih.

Među učesnicim su bili pripadnici Republičke uprave civilne zaštite, Policijske uprave iz Zvornika, kao i ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja, volonteri Gradske organizacije Crvenog krsta i učenici Srednjoškolskog centra "Petar Kočić".

Organizatori pokazne vježbe su Republičke uprave civilne zaštite i Služba civilne zašite grada Zvornika.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Civilna zaštita Zvornik

vježba

spasavanje

rijeka drina

Komentari (0)

Više iz rubrike

Jedinstvo se ne može postići ako izostaje stalni unutrašnji dijalog. Slabo ga je među srpskim predstavnicima bilo od Dejtona do danas. Umjesto jedinstva imamo interesne politike, konflikte i sukobe, ocjena je Dragomira Vukovića. Srpsko jedinstvo u Sarajevu je ključ stabilnosti Republike Srpske.

Gradovi i opštine

Obavezno isticanje zastave Srpske 21. novembra

5 h

1
Sajam mesa u Bijeljini

Gradovi i opštine

Bijeljina: Jubilarni 10. "Semberski sajam mesa"

1 d

0
snijeg mraz zima padavine susnježica

Gradovi i opštine

Snijeg zapadao i na Jahorini

2 d

0
Dom za starija lica Prijedor

Gradovi i opštine

Dom bez direktora, radnici bez plata

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima