Održana pokazna vježba zaštite i spasavanja "Zvornik 2026"

Pokazna vježba zaštite i spasavanja "Zvornik 2026" održana je danas na obali Drine, na lokalitetu ispod mosta kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića u ovom gradu.

Načelnik Službe civilne zaštite iz Zvornika Goran Škiljević rekao je novinarima da su izvedene četiri pokazne vježbe čiji je cilj koordinacija svih subjekata zaštite i spasavanja.

Načelnik bijeljinskog Područnog odjeljenja Republičke uprave civilne zaštite Aleksandra Malinović naglasila je da sa zvorničkim službama postoji odlična saradnja tokom cijele godine u svim segmentima zaštite i spasavanja.

"Ove vježbe koje realizujemo tokom godine možda su i najvažnije, a sprovode se da bi bili što spremniji i obučeniji i da bi uspostavili zajedničku komunikaciju i koordinaciju na svim nivoima", istakla je Malinovićeva.

Komandir Profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice iz Zvornika Slaviša Milić rekao je su pripadnici ove jedinice tokom ove godine intervenisali u tridesetak slučajeva spasavanja lica iz saobraćajnih nezgoda, koristeći alate koje imaju na raspolaganju da bi lakše i brže došli do povrijeđenog lica.

On je naveo da je veoma značajno da pripadnici vatrogasne ekipe pokažu svoje znanje i stručnost, dodavši da se tokom cijele godine pripremaju za ovakve i slične situacije, posebno vodeći računa o brzina od koje zavise i nečiji životi.

Iz Gradske organizacije Crvenog krsta istakli su da su ovakve vježbe posebno značajne za mlade i volontere, jer im pružaju priliku da na praktičnim primjerima nauče kako se reaguje u vanrednim situacijama i na koji način mogu pomoći ugroženima.

Vježba se odnosila na simulaciju evakuacije i zbrinjavanje lica iz Drine, spasavanje povrijeđenih iz vozila nakon saobraćajne nezgode, evakuacija lica koje želi da izvrši samoubistvo i gašenje zapaljene plinske boce. U okviru scenarija uvježbavano je i pružanje prve pomoći, zbrinjavanje i transport povrijeđenih.

Među učesnicim su bili pripadnici Republičke uprave civilne zaštite, Policijske uprave iz Zvornika, kao i ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja, volonteri Gradske organizacije Crvenog krsta i učenici Srednjoškolskog centra "Petar Kočić".

Organizatori pokazne vježbe su Republičke uprave civilne zaštite i Služba civilne zašite grada Zvornika.