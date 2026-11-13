Snijeg zapadao i na Jahorini

Autor:ATV redakcija
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Na Romaniji i Jahorini večeras je počeo da pada snijeg.
Snježne padavine se spuštaju i u niže krajeve, pa trenutno pada i na Han Pijesku i Palama.
Nakon kiše, koja je padala tokom dana na ovom području, večeras je na planinama, zbog niske temperature vazduha počeo da pada snijeg, prenosi Srna.
Snijeg se ne zadržava na tlu, a prema prognozama, padaće i narednih dana.
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