Snijeg zapadao i na Jahorini

Na Romaniji i Jahorini večeras je počeo da pada snijeg.

Snježne padavine se spuštaju i u niže krajeve, pa trenutno pada i na Han Pijesku i Palama.

Nakon kiše, koja je padala tokom dana na ovom području, večeras je na planinama, zbog niske temperature vazduha počeo da pada snijeg, prenosi Srna.

Snijeg se ne zadržava na tlu, a prema prognozama, padaće i narednih dana.