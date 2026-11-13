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Snijeg zapadao i na Jahorini

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АТВ редакција
13.11.2026 21:37

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snijeg mraz zima padavine susnježica
Foto: Pexels/ Eva Bronzini

Na Romaniji i Jahorini večeras je počeo da pada snijeg.

Snježne padavine se spuštaju i u niže krajeve, pa trenutno pada i na Han Pijesku i Palama.

Nakon kiše, koja je padala tokom dana na ovom području, večeras je na planinama, zbog niske temperature vazduha počeo da pada snijeg, prenosi Srna.

Snijeg se ne zadržava na tlu, a prema prognozama, padaće i narednih dana.

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Tagovi :

Snijeg

Romanija

Jahorina

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