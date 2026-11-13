Sud ukinuo mjeru vraćanja radnika mostarskog Komunalnog na posao

Sudije Opštinskog suda u Mostaru ukinuli su privremenu mjeru o povratku na posao, i donijelo novu kojom se otpuštaju radnici Javnog poduzeća Komunalno d.o.o.

Ranije je Opštinski sud donio pojedinačna rješenja kojima su naložene mjere koje su osigurale povratak radnika Službe za niskogradnju ovog gradskog preduzeća na posao.

Kako piše Bljesak, na ročištima o privremenoj mjeri, na kojima je JP Komunalno putem svog pravnog zastupnika osporavao prvobitnu odluku, poništena je privremena mjera.

U julu ove godine 18 radnika Komunalnog dobilo otkaz nakon disciplinskog postupka povezanog s odbijanjem rada na područjima druge radne jedinice. Broj otpuštenih ubrzo je povećan na 22.

Početkom oktobra 19 radnika JP Komunalno d.o.o. Mostar se vratilo na posao na temelju privremenih mjera Opštinskog suda u Mostaru.

Ali, potom je uslijedila nova epizoda u kojoj su radnici, prema tvrdnjama mostarskog gradonačelnika Marija Kordića, ponovno odbijali radne zadatke te dolazilo i do napada na kolege.

Otpušteni radnici svoja prava sada moraju tražiti u nastavku sudskog procesa protiv preduzeća.